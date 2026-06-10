Maspalomas desmonta los mitos sobre el autismo en un taller de su Universidad de Verano

La Universidad de Verano de Maspalomas vuelve a poner el foco en el autismo con la celebración del taller ‘Autismo: su nomenclatura y las nuevas corrientes, adaptaciones de la sociedad, retos para las familias’, que tendrá lugar el lunes, 29 de junio, en el Centro Cultural de Maspalomas.

La jornada será impartida por Ana Silva Grao, licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto, y tiene como objetivo ofrecer una mirada actualizada, inclusiva y humanizante sobre las neurodivergencias, especialmente sobre el Trastorno del Espectro Autista, TEA.

Durante el taller se abordarán nociones generales sobre las neurodivergencias, las nuevas corrientes en torno al autismo, las formas de reconocer a una persona dentro del espectro y los cambios que debe asumir la sociedad para avanzar hacia entornos más inclusivos.

Uno de los ejes centrales de la jornada será desmontar falsas creencias que todavía persisten en torno al autismo. Entre ellas, la idea de que se trata de una enfermedad, que solo se manifiesta en hombres o en la infancia, que las personas autistas desean permanecer aisladas, que siempre está asociado a una discapacidad intelectual o que implica conductas agresivas.

Un taller para familias, docentes, empresas y personas interesadas

La actividad está dirigida especialmente a personas que sepan o sospechen que pueden estar dentro del espectro autista, familiares de personas autistas, profesorado, profesionales de cualquier ámbito que puedan tratar con personas autistas y empresas interesadas en adaptar sus puestos de trabajo.

También está abierta a todas aquellas personas que quieran adquirir conocimientos generales sobre autismo y neurodivergencias desde una perspectiva más actual y respetuosa.

Las personas interesadas pueden inscribirse, por un precio de 5 euros, a través de la web de la Universidad de Verano de Maspalomas.

Una mirada más inclusiva y humanizante

El objetivo del taller es contribuir a superar ideas desfasadas sobre las neurodivergencias y acercar al público nuevas corrientes que entienden la diversidad neurológica desde una visión más inclusiva.

Ana Silva Grao comenzó su trayectoria en el País Vasco impartiendo talleres contra el acoso escolar. Posteriormente se especializó en neurodivergencias en Madrid y ha trabajado como terapeuta autónoma. Además, imparte formación a personal sanitario, educadores sociales, funcionariado y empresas.

También colabora con COGAM-Colectivo LGTBI+ de Madrid, donde desarrolla talleres en centros educativos y coordina grupos de jóvenes trans.

La Universidad de Verano de Maspalomas está organizada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria.

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Sobre el taller

Puedes encontrar más información aquí. El enlace a la matrícula es el siguiente.