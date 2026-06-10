Misa del papa León XIV en Gran Canaria: el Estadio abre las puertas a esta hora

La visita apostólica del papa León XIV a Gran Canaria ha puesto en marcha un amplio dispositivo pastoral, logístico y de seguridad destinado a garantizar el desarrollo de una de las celebraciones religiosas más multitudinarias de la historia reciente de Canarias.

La Eucaristía que presidirá el Pontífice el próximo 11 de junio a las 18.30 horas en el Estadio de Gran Canaria contará con la participación de alrededor de 400 ministros extraordinarios de la comunión, entre miembros del laicado y personas vinculadas a la Vida Consagrada, según la Diócesis de Canarias. Su labor será fundamental para facilitar la distribución de la Eucaristía entre los miles de fieles que se prevé asistan a este acontecimiento.

La organización ha preparado además más de 70.000 formas consagradas, una cifra que refleja la magnitud del evento. De ellas, unas 4.000 estarán destinadas a personas celíacas, con el objetivo de favorecer la participación de todos los asistentes en condiciones adecuadas.

Preparativos en el Estadio de Gran Canaria para la misa del papa León XIV / José Pérez Curbelo

Un dispositivo especial para la distribución de la comunión

La celebración no se limitará únicamente al interior del Estadio de Gran Canaria. Ante la elevada afluencia prevista, se han habilitado distintos espacios complementarios para seguir la misa y participar en la liturgia.

Además del estadio, los asistentes podrán seguir la ceremonia desde el Anexo al Estadio de Gran Canaria y desde el Gran Canaria Arena, donde también se distribuirá la comunión durante la celebración.

Por otro lado, las personas que permanezcan en las inmediaciones del recinto podrán recibir la Eucaristía en la parroquia de Jesús de Nazaret, situada junto al centro comercial Siete Palmas.

Policía Nacional

La organización considera que esta distribución permitirá una participación más ordenada y accesible, evitando concentraciones excesivas y facilitando la atención pastoral en los distintos espacios habilitados.

Horarios y normas de acceso al recinto

Las autoridades eclesiásticas y los responsables de la organización han recordado la importancia de cumplir estrictamente las condiciones de acceso establecidas para la jornada.

Las puertas del Estadio de Gran Canaria abrirán a las 12.30 horas, seis horas antes del inicio de la misa. La recomendación es acudir con suficiente antelación para evitar aglomeraciones y facilitar los controles de seguridad previstos. Las puertas del Estadio de Gran Canaria se cerrarán instantes antes de la llegada del papa, cuya salida está prevista desde el Palacio Episcopal a las 17.30 horas. Por su parte, la actividad en la fanzone del anexo del recinto deportivo comenzará a partir de las 14.00 horas.

Para acceder será obligatorio presentar tres elementos fundamentales:

Documento Nacional de Identidad o documento identificativo utilizado durante la inscripción.

Entrada impresa correspondiente al evento.

Pulsera acreditativa colocada de forma visible.

Ensayo con la Orquesta Filarmónica y el coro infantil que actuarán para el papa León XIV / José Pérez Curbelo

Además, todos los asistentes deberán superar los controles de seguridad establecidos por las autoridades.

La organización ha insistido en que las personas que accedan al recinto no podrán abandonarlo y volver a entrar posteriormente, por lo que recomienda planificar la estancia con antelación.

Asimismo, recuerda que no se permitirá el acceso a quienes no hayan completado correctamente el proceso de inscripción y validación establecido para asistir a la celebración.

Música y cultura canaria antes de la llegada del Pontífice

Las horas previas a la misa estarán acompañadas por diversas actuaciones musicales y culturales impulsadas por el Obispado de Canarias.

La institución ha apostado por artistas vinculados al archipiélago con el objetivo de mostrar algunas de las expresiones culturales más representativas de las islas ante los miles de asistentes que acudirán al evento.

Entre los participantes figuran el verseador Yeray Rodríguez, la cantante Cristina Ramos, el timplista Domingo Rodríguez 'El Colorao' y el grupo folclórico Los Gofiones, una de las formaciones más reconocidas de la música tradicional canaria.

También está prevista la participación del grupo musical Hakuna, que contará con integrantes de Canarias y de otros puntos de España.

Aparcamientos y plan de movilidad para miles de asistentes

La llegada masiva de peregrinos y fieles ha obligado a diseñar un dispositivo específico de movilidad para facilitar el acceso a la zona de Siete Palmas.

Entre los estacionamientos más próximos al estadio destacan:

Centro Comercial 7 Palmas: aproximadamente 1.500 plazas.

Hipercor: cerca de 1.900 plazas.

Infecar: alrededor de 400 plazas.

Sin embargo, el uso de estos aparcamientos estará sujeto a determinadas condiciones. Según la organización, los vehículos deberán contar con una asignación previa gestionada por el Obispado y reunir un mínimo de cuatro ocupantes registrados para asistir a la misa.

Además, se habilitarán zonas de estacionamiento periféricas conectadas mediante servicios lanzadera para facilitar los desplazamientos hasta el entorno del estadio y reducir la presión sobre la red viaria principal.

Las administraciones implicadas consideran que la visita constituye un acontecimiento excepcional para la isla y han realizado un llamamiento a respetar las indicaciones de movilidad y seguridad.

Transporte público para acudir a la misa del papa en el Estadio de Gran Canaria

Refuerzo de Guaguas Municipales

Guaguas Municipales habilitará servicios lanzadera hacia Siete Palmas desde:

Auditorio Alfredo Kraus.

Puerto–Santa Catalina.

San Telmo–Teatro Pérez Galdós.

Refuerzo de GLOBAL

GLOBAL reforzará las principales líneas interurbanas desde el norte, centro y sur de la isla.

Además:

Habilitará lanzaderas entre Arucas y Siete Palmas.

Incorporará servicios adicionales hacia San Telmo.

Coordinará su operativa con las guaguas discrecionales organizadas por ayuntamientos y parroquias.

Cortes de vías por la visita del papa a Gran Canaria

El dispositivo de movilidad con motivo de la visita del pontífice a Gran Canaria incluye una serie de medidas y también cortes parciales de carreteras.

La implantación del teletrabajo en el sector público, el cierre de oficinas de atención presencial no esenciales, la suspensión de las clases y la recomendación a las empresas de favorecer el trabajo a distancia figuran entre las iniciativas. Por otro lado, se pide a la ciudadanía reducir al máximo los desplazamientos durante la jornada.

Las autoridades han advertido de cortes temporales en la GC-1 y la GC-3, por lo que recomiendan acceder a Las Palmas de Gran Canaria entre las 9:00 y las 12:00 horas o entre las 14:00 y las 16:30 horas. También se priorizará el uso del transporte público y del vehículo compartido.

Una agenda intensa durante la visita del papa a Gran Canaria

La celebración eucarística será el acto central de una jornada con una agenda especialmente intensa para León XIV.

Según el programa oficial difundido por la organización, el Pontífice partirá a las 08.30 horas desde el aeropuerto de Barcelona-El Prat con destino a Gran Canaria.

Su llegada a la base aérea de Gando está prevista para las 10.50 horas.

Posteriormente, se desplazará hasta el muelle de Arguineguín, donde mantendrá un encuentro con diversas realidades vinculadas a la acogida de personas migrantes.

Tras esta visita tendrá lugar una recepción institucional en el Teatro Pérez Galdós, seguida de un recorrido en papamóvil hasta la Catedral de Canarias.

A las 13.30 horas está programado un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral de las diócesis canarias.

Después del almuerzo previsto en la sede del Obispado de Canarias, el papa se trasladará al Estadio de Gran Canaria para presidir la misa que comenzará a las 18.30 horas.