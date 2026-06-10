Todo lo que necesitas saber de la visita del papa en Arguineguín

El pequeño pueblo marinero del sur de Gran Canaria, conocido como punto de llegada de pateras, recibirá este jueves 11 de junio al papa León XIV. El pontífice visitará el muelle de Arguineguín para reunirse con migrantes y con las organizaciones que les asisten.

La visita se producirá justo después de que el pontífice aterrice en Gando, sobre las 10.50 horas. El acto comenzará sobre las 11. 40 horas, durará una hora y se espera que acudan unas 2.000 personas, el 75% de ellas serán migrantes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañará al papa León XIV. Junto a él, se desplazarán al muelle el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Migraciones, Elma Saiz; y la ministra de Defensa, Margarita Robles.

El muelle de Arguineguín se convirtió en uno de los grandes símbolos de la crisis migratoria en 2020 cuando se improvisó un campamento en el que llegaron a hacinarse cerca de 3.000 personas que habían llegado en patera a través de la ruta atlántica. La intención es que los migrantes sean los protagonistas del acto. Por ello, la mayoría de los asistentes serán personas migrantes latinoamericanos y africanos, así como voluntarios. Cuatro testimonios relatarán su experiencia migratoria ante el papa.También se rendirá homenaje a Salvamento Marítimo y a los pescadores, que a menudo son los primeros en auxiliar a las embarcaciones en peligro.

León XIV pronunciará un discurso de aproximadamente diez minutos. Tras esto, tanto el pontífice como los migrantes harán una cadena humana e irán arrojando coronas de flores al mar para recordar a las personas que perdieron su vida en la ruta atlántica. Además, en los mismos muros donde hace seis años cientos de migrantes sobrevivían hacinados en campamentos improvisados, colgará una exposición fotográfica que documenta la crisis migratoria. Los asistentes podrán recorrerla durante el acto, en un ejercicio de memoria que busca evitar que la mirada se aparte de los cayucos y de su historia.

Mapa con los cortes de tráfico previstos en Arguineguín con motivo de la visita del papa León XIV / La Provincia

Horarios

Está previsto que el acto comience a las 11.40 horas de la mañana. Durará aproximadamente una hora y se espera que acudan 2.000 personas. El 75% serán migrantes latinoamericanos y africanos, aunque también estarán presentes voluntarios de asociaciones, pescadores y miembros de Salvamiento Marítimo.

Restricciones

El acto es a puerta cerrada, es decir, exclusivo para las personas con invitación expresa. Por tanto, las personas sin acreditación no podrán acceder al recinto portuario.

Cortes de calles

Mogán cerrará los tres principales accesos a Arguineguín a partir de las 9.30 de la mañana. El bloqueo para los vehículos se producirá desde la entrada de la GC-1 que conecta con la carretera GC-500 y también a partir de la rotonda de El Pajar. Para poder ingresar al pueblo en coche sin limitaciones horarias y sin acreditación, los conductores deberán coger la desviación de la GC-1 a través del enlace de Puerto Rico y recorrer la GC-500 hasta la rotonda conocida como ‘Cola de la Ballena’.

Zonas de aparcamiento

Algunas calles y zonas el estacionamiento estarán prohibidas a partir de las 8:00 de la mañana del miércoles 10 de junio. Entre los lugares con estas limitaciones se encuentran la Plaza Negra y las calles Miguel Marrero Rodríguez, José Manuel Santana García, Juan Juana, Alcalde Paco González, Alonso Quesada y la avenida Manuel Álamo Suárez. Desde la Policía Local de Mogán se recomienda estacionar en la parte alta de Arguineguín.Entre las zonas señaladas figuran el tramo superior de la calle Damasco, la calle Ithaisa, la avenida Mencey y la avenida Aly.

Filtros de control

El jueves, a partir de las 7.00 habrá tres controles en el Kilómetro 52 de la GC-1, en el Puente (una vez pasado el primer desvío) y en la zona de confluencia con El Pajar.