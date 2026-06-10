Noche de robos y corte de luz por la falta de policías en La Aldea: el ladrón estuvo 18 minutos en el centro del pueblo forzando la ventana

La delincuencia sigue acechando a uno de los municipios más aislados de Gran Canaria. Un ladrón practicó un agujero en la ventana de la farmacia del casco de La Aldea para llevarse las máquinas del dinero que había en el interior, después de dejar a oscuras la calle. No fue el único caso, ya que otro negocio de la zona y un centro municipal sufrieron también un asalto durante la madrugada de este miércoles.

Vecinos de La Aldea reconocen estar asustados y sentirse desprotegidos por los continuos robos que vienen sufriendo, y cuyos autores son conocidos por el pueblo. En esta ocasión la víctima fue la farmacia situada junto a la iglesia, tras volver a quedar a oscuras todo su entorno. Supuestamente, porque no es la primera ocasión en la que sucede, de forma intencionada el asaltante cortó el suministro eléctrico.

18 minutos para acceder, en pleno centro

El ladrón dispuso de unos 18 minutos después de la medianoche para romper el sistema de seguridad y entrar por la ventana. Dentro, según ha podido saber este periódico, apenas estuvo cuatro minutos. Fue el tiempo suficiente para extraer las máquinas del dinero, y huir sobre la una de la madrugada de este miércoles.

El autor ignoró que saltara la alarma, porque aprovecha la falta de policías locales operativos a esas horas y que los guardias civiles tardan mucho tiempo para desplazarse hasta La Aldea desde otros municipios de la comarca.

Es la primera ocasión en la que se roba en la farmacia, después de varios intentos sin éxito.

El establecimiento no fue el único objeto del deseo de los ladrones, ya que parece ser que también accedieron a un negocio deportivo y a un centro público.

Noticias relacionadas

La semana pasada ya se vivió una situación similar. Casi 1.500 usuarios de la compañía eléctrica Endesa se vieron afectados de madrugada y hasta bien entrado el día por una interrupción del suministro por actos vandálicos en dos estaciones transformadoras de la red. El objetivo en todos estos casos es el robo, aprovechando la oscuridad.