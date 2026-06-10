Once alumnos del CEIP La Paredilla versearán en los actos previos a la misa del papa en Gran Canaria
Los estudiantes de sexto de Primaria participarán este jueves en el Anexo del Estadio de Gran Canaria junto a Cristina Ramos, Domingo Rodríguez ‘El Colorao’ y Yeray Rodríguez
Once alumnos de sexto de Primaria del CEIP La Paredilla, en Vecindario, participarán este jueves en los actos previos a la misa del papa León XIV en Gran Canaria, prevista en el Anexo del Estadio de Gran Canaria.
El grupo, procedente del municipio de Santa Lucía de Tirajana, forma parte de la Escuela Verseadora Canaria y estará acompañado por Cristina Ramos, Domingo Rodríguez El Colorao y Yeray Rodríguez en una jornada de especial significado para la isla.
Durante su intervención, los escolares interpretarán dos décimas a coro de contenido pacifista que ya cantaron hace unos meses en el ESPAL. Además, recitarán seis nuevas décimas elaboradas durante esta semana junto al verseador Yeray Rodríguez.
La participación de estos alumnos se enmarca en el trabajo de la Fundación Ochosílabas, impulsora de la Escuela Verseadora Canaria, un proyecto que acerca la tradición oral, la décima y la improvisación poética a las nuevas generaciones.
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