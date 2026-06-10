Una pancarta de bienvenida al papa en Arguineguín se convierte en polémica por un error en italiano

La visita del papa León XIV a Gran Canaria, prevista para este jueves 11 de junio, ha dejado en Arguineguín una imagen tan llamativa como inesperada en plena cuenta atrás para uno de los actos centrales de la agenda papal en Canarias.

Una pancarta de bienvenida instalada por el Ayuntamiento de Mogán en uno de los accesos principales al núcleo costero reproduce varias veces la palabra “Bienvenuti”, una fórmula incorrecta en italiano. La expresión adecuada para dar la bienvenida en plural es “Benvenuti”.

El cartel se encuentra en la entrada de Arguineguín, en la GC-500, una de las vías por las que está previsto el acceso al acto que el pontífice celebrará en el muelle con personas migrantes y colectivos vinculados a la acogida.

El cartel reproduce varias veces la palabra "Bienvenuti", / LP / DLP

Un error en plena proyección internacional

La equivocación habría pasado más desapercibida en otro contexto, pero adquiere mayor relevancia al formar parte de la imagen institucional desplegada con motivo de una visita de repercusión nacional e internacional.

El paso de León XIV por Arguineguín situará al municipio en el centro de la atención mediática durante una jornada marcada por el dispositivo de seguridad, la presencia de autoridades y la previsión de una importante afluencia de personas.

En ese escenario, el error ortográfico en italiano ha llamado la atención por aparecer en una pancarta de gran formato colocada en un punto visible del recorrido.

La visita y el contexto migratorio

El acto previsto en el muelle de Arguineguín tendrá un marcado componente social, al estar centrado en la realidad migratoria y en el trabajo de acogida desarrollado en Canarias.

La elección de este enclave no es casual. Arguineguín se convirtió durante los últimos años en uno de los símbolos de la crisis migratoria en las Islas, especialmente durante los momentos de mayor presión asistencial en el sur de Gran Canaria.

La imagen de la pancarta llega, además, en un contexto político en el que la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha mantenido durante años una posición muy crítica con la gestión de la inmigración en Canarias y con el papel del Gobierno central en esta materia.

La visita del pontífice busca precisamente poner el foco en la dignidad de las personas migrantes, en la acogida y en la respuesta social e institucional ante este fenómeno.

El cartel instalado por el Ayuntamiento de Mogán escribe “Bienvenuti” en lugar de “Benvenuti” antes de la visita de León XIV al muelle del municipio. / LP/DLP

Una bienvenida con error

La intención del Ayuntamiento era trasladar un mensaje de acogida al papa y a quienes participen en la jornada. Sin embargo, el fallo en una de las palabras más visibles de la pancarta ha terminado desviando parte de la atención hacia la propia puesta en escena institucional.

La visita de León XIV a Canarias pasará a la historia por tratarse de la primera de un papa al Archipiélago. En Arguineguín, además, quedará la anécdota de una bienvenida en italiano que no llegó del todo corregida.