Dos peregrinos y la ruta de Santiago protagonizan la imagen de las fiestas de Gáldar

Gáldar ha dado a conocer el cartel anunciador de las 544ª Fiestas Mayores de Santiago, una edición que el Ayuntamiento vincula a la proximidad del Año Santo Jacobeo 2027. La concejalía de Cultura y Fiestas, dirigida por Julio Mateo Castillo, sitúa la ruta de Santiago de Gran Canaria como hilo conductor de la imagen y como uno de los elementos que enmarcarán la programación de este año.

La pieza es obra del diseñador galdense Reinaldo Sosa y se construye a partir de una escena de peregrinación: dos caminantes, con mochila y bastón, avanzan desde el faro de Maspalomas hacia el Templo Santuario de Santiago de los Caballeros, que ocupa una posición central en la composición. La elección del templo como referencia principal subraya el papel del patrimonio arquitectónico y religioso del municipio en unas fiestas dedicadas a Santiago Apóstol.

Un recorrido por el paisaje de la isla

El cartel incorpora también elementos naturales y simbólicos. En el ángulo izquierdo aparecen tres hojas de laurel, una alusión al laurel de Indias ubicado en la entrada a Gáldar. El conjunto se completa con una gama de colores que pretende reflejar los cambios de luz a lo largo del día y las variaciones del terreno durante el camino, desde el dorado de la arena y los azules del cielo hasta los verdes de la vegetación y los tonos rojizos de la tierra.

Cartel Fiestas Mayores de Santiago 2026. / LP/DLP

El estilo del diseño, de líneas limpias y planteamiento esquemático, busca trasladar la idea de recogimiento asociada a la peregrinación y, al mismo tiempo, remarcar los rasgos que distinguen la ruta jacobea de Gran Canaria: paisaje, tradición y referencias patrimoniales.

Entradas ya disponibles para dos citas

Mientras el Ayuntamiento trabaja en un programa “muy especial” con propuestas y novedades, ya hay dos fechas confirmadas. Camela actuará el domingo 26 de julio a las 21:00 horas en el Recinto Cultural La Quinta, dentro de su gira “+de 30”. Además, la programación incorporará el estreno del Gáldar Urban Fest, anunciado como el primer festival musical integrado en las fiestas, con Danny Romero, el dúo argentino Vius y De la Rose.

Las entradas para ambos eventos están a la venta en entradas.galdar.es. El concierto de Camela tiene un precio de 15 euros para residentes y 20 euros para no residentes. Para el Gáldar Urban Fest, el coste es de 18,75 euros para residentes en Gáldar y 25 euros para no residentes.