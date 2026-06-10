El pronóstico del tiempo en Gran Canaria para este jueves, el día que llega el papa León XIV

Los cielos poco nubosos predominarán en Canarias este jueves, 11 de junio, día de la llegada del papa León XIV a Gran Canaria, cuando el viento soplará moderado con probables rachas fuertes locales y las temperaturas podrían bajar algo, aunque manteniendo valores de hasta 30 grados en determinadas latitudes, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima alcanzará los 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y los 24 en Las Palmas de Gran Canaria y las mínimas en las capitales serán de 20 y 19, de acuerdo a su pronóstico, que anuncia viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste de varias islas.

También se prevén vientos del nordeste en las aguas de Canarias, donde su fuerza oscilará entre 4 y 6 y habrá marejada a fuerte marejada, con mar de fondo de norte o nordeste de 1 a 2 metros, informa Efe.

La predicción del tiempo para el jueves, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

En el norte y oeste, nuboso a primeras y últimas horas y poco nuboso en horas centrales. En el sur y este, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso. Viento moderado del nordeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 18 27

FUERTEVENTURA

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos a primeras y últimas horas en el norte. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero ascenso. No se descarta que se alcancen localmente los 30º C en zonas de interior del sureste. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en la vertiente sur de Jandía.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 18 25

GRAN CANARIA

En el norte, por debajo de unos 600 a 700 metros, intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos a primeras y últimas horas y del poco nuboso en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en medianías y cumbres. Se podrán alcanzar localmente los 30º C en medianías del este, sur y oeste. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, principalmente de madrugada. Brisas en el suroeste. En medianías, tenderá a flojo en la segunda mitad del día y en cumbres será flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 19 24

TENERIFE

En el norte, por debajo de unos 700 a 900 metros, intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el nordeste a primeras y últimas horas y del poco nuboso en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado, salvo intervalos matinales en el suroeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en medianías y zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, principalmente de madrugada. Brisas en el oeste. En medianías y zonas altas, tenderá a flojo en la segunda mitad del día. En cumbres centrales, viento moderado de componente oeste, con intervalos de fuerte a partir de la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 20 26

LA GOMERA

En el norte, por debajo de unos 600 a 800 metros, intervalos nubosos, con predominio del poco nuboso en horas diurnas. En el resto de zonas poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios. Máximas en ligero ascenso, más significativo en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en las vertientes este y noroeste, principalmente de madrugada. Brisas en el suroeste. En medianías, tenderá a flojo en la segunda mitad del día y en cumbres será flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 20 26

LA PALMA

En el norte y este, por debajo de unos 800 a 900 metros, intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el nordeste a primeras y últimas horas y del poco nuboso en horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en medianías y zonas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste, principalmente de madrugada. Brisas en el oeste. En medianías, tenderá a flojo en la segunda mitad del día y en cumbres será flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 19 24

EL HIERRO

En el norte, por debajo de unos 600 a 800 metros, intervalos nubosos, con predominio del poco nuboso en horas diurnas. En el resto de zonas poco nuboso o despejado. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso. Máximas en ligero ascenso, más significativo en zonas de interior. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo noroeste, principalmente de madrugada. Brisas en el suroeste. En medianías, tenderá a flojo en la segunda mitad del día y en cumbres será flojo variable.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 14 18