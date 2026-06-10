El restaurante de este municipio de Gran Canaria que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan disfrutar de cocina casera y ambiente familiar

En Gran Canaria hay diferentes establecimientos en los que encontrar cocina canaria tradicional en los que se ofrezcan un trato cercano y familiar. Uno de ellos es Restaurante Cueva del Molino, un local ubicado en el municipio de Artenara que se ha convertido en un lugar perfecto para quienes busquen recuperar fuerzas después de una ruta pro la zona.

Platos para abrir el apetito

Apuesta por ofrecer una carta breve, centrada en la cocina casera y platos tradicionales, con elaboraciones contundentes pensadas para quienes buscan una comida sencilla en la que destaca el sabor clásico en cada bocado.

Entre sus propuestas se encuentran el queso ahumado con mermelada de tomate, la garbanzada, los huevos estrellados o papas arrugadas, algunas opciones que los clientes que visitan el restaurante no se pueden perder.

Algunas de las reseñas destacan que los encontraron de casualidad y es un estableciendo al que merece la pena visitar por al relación calidad-precio que ofrecen. Se ha convertido en una parada obligatoria en la isla para quienes buscan disfrutar de un lugar en el sirvan cocina casera tradicional. Además de contar con un servicio cercano y un ambiente acogedor que invita a repetir la experiencia en más de una ocasión.

Carnes a la brasa y postres caseros

Quienes busquen continuar la comida con algún plato más contundente puede probar la carne en salsa o la chuleta de ternera canaria acompañada de papas arrugadas. Esta segunda es una opción perfecta para los amantes de la carne a la brasa.

Como broche final, quienes quieran disfrutar de algún dulce pueden decantarse por al tarta de polvito. Un lugar en la isla para ir y disfrutar junto a familia o amigos y compartir diferentes platos tradicionales elaborados de manera artesanal en el local.

Horario y ubicación

Restaurante Cueva del Molino se encuentra en la Avenida Matías Vega, 32 en Artenara. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y han disfrutado de sus cuidadas elaboraciones.

Abre todos los días de 12:00 a 17:00 horas para ofrecer servicio de almuerzos a sus clientes.