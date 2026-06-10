San Bartolomé de Tirajana avanza la ordenación urbanística de Salinas del Matorral

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha mantenido un encuentro con vecinos de Salinas del Matorral para informarles del estado de la tramitación urbanística del barrio y de los pasos que quedan para culminar el procedimiento. Según trasladaron los responsables municipales, el expediente ya ha superado la fase ambiental tras la finalización favorable de la evaluación ambiental estratégica simplificada. La resolución concluye que la modificación menor del Plan General para la ordenación de Salinas del Matorral no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente, un paso que permite continuar con la tramitación urbanística del ámbito.

Próximos pasos del planeamiento

El Consistorio sitúa ahora el expediente en un momento clave, con la previsión de llevar la modificación del planeamiento a aprobación inicial “en los próximos meses” y continuar después su recorrido administrativo hasta la aprobación definitiva.

Informes y recorrido administrativo

Durante el encuentro, el Ayuntamiento también dio cuenta del trabajo técnico y administrativo desarrollado en los últimos años, entre ellos la emisión de informes sectoriales preceptivos por parte de distintas administraciones competentes, necesarios para seguir avanzando en la ordenación del asentamiento.

Otros núcleos con expedientes en marcha

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, enmarcó la situación de Salinas del Matorral en el conjunto de actuaciones urbanísticas abiertas por el área en diferentes núcleos del municipio. Entre los expedientes citados figuran Lomo Los Azules, Lomos Las Cuatro Matas, Isla de Jamaica, El Salobre o Montaña La Data, entre otros. Por su parte, la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez, señaló que "los vecinos llevan mucho tiempo esperando una solución y por eso hemos querido explicarles personalmente en qué punto se encuentra el expediente, qué trámites se han completado y cuáles son los pasos que quedan por delante para culminar este proceso".

El encuentro se cerró con un turno para resolver dudas y explicar con detalle el estado del procedimiento y los trámites pendientes, con el objetivo de culminar un marco urbanístico ajustado a la realidad actual de Salinas del Matorral.