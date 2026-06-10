Esta sidra de Gran Canaria arrasa en Canarias: sin azúcares añadidos y elaborada con manzanas locales

Una sidra elaborada con manzanas cultivadas en Gran Canaria y sin azúcares añadidos se ha convertido en la gran protagonista del sector agroalimentario canario. Tuscany Brut Nature, producida en el municipio de Valleseco, ha sido distinguida como la Mejor Sidra de Canarias 2026 en el Concurso Oficial Agrocanarias, consolidando el auge de una elaboración artesanal que ya acumula premios nacionales e internacionales.

El galardón reconoce una propuesta que apuesta por la materia prima local y por un proceso tradicional que ha permitido a esta sidra ganarse un lugar destacado entre las mejores producciones del Archipiélago.

La distinción fue otorgada en el marco del Concurso Oficial Agrocanarias, organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) con la colaboración del Ayuntamiento de Valleseco.

Además de ser reconocida como la mejor sidra del Archipiélago, Tuscany Brut Nature volvió a destacar por su imagen de marca. La firma obtuvo nuevamente una distinción relacionada con la presentación de sus productos y sumó dos Medallas de Oro en distintas categorías.

El éxito refuerza el papel de Valleseco como uno de los principales referentes de la producción sidrera en Canarias, una actividad que ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años gracias al impulso de productores locales y al aprovechamiento de las manzanas cultivadas en la isla.

Una sidra de Valleseco conquista Canarias y suma premios internacionales / La Provincia

El secreto está en las manzanas locales y la elaboración tradicional

Detrás de la marca se encuentra Vicente Oliver Marrero Arencibia, que ha convertido una tradición familiar en un proyecto empresarial que no ha dejado de crecer desde su creación en 2022.

La elaboración premiada utiliza exclusivamente manzanas cultivadas en Valleseco y sigue el método tradicional conocido como champenoise, el mismo sistema empleado en algunos vinos espumosos de prestigio.

La sidra realiza una segunda fermentación en botella y se caracteriza por no incorporar azúcares añadidos. El resultado es una bebida de perfil seco y equilibrado, con una burbuja fina y persistente que destaca por su frescura y complejidad aromática.

Según los expertos, estas características permiten expresar con claridad el carácter de la manzana local y el cuidado aplicado durante todo el proceso de producción.

Una marca que también impulsa el turismo rural en Gran Canaria

El crecimiento de Sidras Tuscany no se limita a la producción de bebidas. La empresa ha diversificado su actividad mediante experiencias de agroturismo que permiten conocer de cerca el proceso artesanal de elaboración.

Las visitas guiadas se han convertido en una herramienta para acercar al público al mundo de la sidra canaria y poner en valor el patrimonio agrícola de Valleseco, uno de los municipios con mayor tradición vinculada al cultivo de manzanas en Gran Canaria.

Actualmente, la firma comercializa diferentes variedades, entre ellas sidras naturales, gasificadas y espumosas.

El reconocimiento obtenido en Agrocanarias se suma a otros galardones logrados en los últimos meses fuera del Archipiélago.

La Tuscany Brut Nature obtuvo una Medalla de Plata en el Salón Internacional de Sidras de Gala (SISGA) celebrado en Asturias y también fue distinguida con una Medalla de Bronce en el concurso internacional Sagardo Forum 2025, celebrado en el País Vasco.

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Estos reconocimientos sitúan a la producción grancanaria entre las referencias emergentes del sector sidrero nacional y confirman la creciente proyección de las elaboraciones canarias más allá de las Islas.