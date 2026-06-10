Así son los papamóviles que León XIV utilizará en Canarias

La llegada del papa León XIV a Canarias trae consigo también uno de los elementos más reconocibles de cualquier visita pontificia: el papamóvil. Para sus desplazamientos por Gran Canaria, el papa León XIV ha elegido un Mercedes-Benz Clase G 500, el mismo que ha usado en su visita a Madrid. El vehículo mide 4,82 metros de largo y 1,93 metros de ancho y es un modelo completamente eléctrico, con una autonomía aproximada de 500 kilómetros. Mientras, para su recorrido por Tenerife, el Vaticano ha transportado un segundo vehículo, un Isuzu D-MAX de fabricación japonesa que el papa ya ha empleado en Barcelona. Se trata de un coche de 1,85 metros de ancho y 5,3 metros de largo, de combustión con motor 3.0 turbodiésel de 190 caballos de potencia. Además, para los encuentros celebrados en los estadios, el pontífice también utilizará vehículos tipo buggy, similares a los carros de golf.

Así son los vehículos del Papa en Canarias

Aunque en sus versiones convencionales pueden transportar a varios pasajeros, los vehículos de su santidad se han modificado eliminando los asientos traseros y el techo. Esta zona trasera cuenta con un único asiento situado en posición central en lugar del tradicional banco, que puede elevarse y girar sobre sí mismo hasta 360 grados. Esto permite que el papa pueda mantener un contacto más directo con la multitud.

Modelo del papamóvil que usará León XIV en Gran Canaria. / LP/DLP

Además, ambos vehículos incluyen una barra de apoyo para los desplazamientos realizados de pie y una cubierta antiproyectiles desmontable que puede instalarse cuando las circunstancias de seguridad así lo requieran. Como es habitual, los papamóviles lucen la matrícula SCV 1. Estas siglas corresponden a Stato della Città del Vaticano, en español, Estado de la Ciudad del Vaticano, mientras que el número 1 es el asignado al sumo pontífice.

Modelo de papamóvil que León XIV usará en Tenerife. / LP/DLP

Recorridos y horarios del papamóvil

Está previsto que este jueves el pontífice use su Mercedes-Benz durante dos momentos destacados de su agenda oficial en Gran Canaria. Tras la recepción institucional programada en el Teatro Pérez Galdós a las 13.10 horas, León XIV recorrerá en papamóvil las calles del entorno de Vegueta hasta llegar a la catedral de Santa Ana, donde mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral de la diócesis. La segunda aparición del vehículo papal tendrá lugar por la tarde, a partir de las 17.30 en los alrededores del Estadio de Gran Canaria, momentos antes de presidir la eucaristía que tendrá lugar a las 18.30, a la que se espera que asistan miles de fieles.

En Tenerife, el papa León XIV llegará a Santa Cruz de Tenerife a las 11.30 horas, desde La Laguna. Tras su entrada en la capital, recorrerá distintos puntos de la ciudad a bordo del papamóvil antes de dirigirse al recinto portuario, lugar en el que celebrará la eucaristía. El itinerario previsto discurrirá por la avenida de La Salle, la plaza Weyler, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y La Marina. A continuación, la comitiva continuará por el entorno del Cabildo de Tenerife, la avenida Marítima y el Auditorio de Tenerife.

El recorrido finalizará en la explanada portuaria de la Dársena de Los Llanos, donde está previsto un saludo a la ciudadanía antes de la celebración de una homilía en el recinto portuario. Esta zona será uno de los principales puntos de concentración de público durante la jornada.

De la silla gestatoria al papamóvil

La historia del papamóvil es relativamente reciente. Sin embargo, su concepto no siempre estuvo ligado a las cuatro ruedas. Durante muchos años, los pontífices se desplazaban a hombros de los fieles mediante la tradicional silla gestatoria. Aunque aquel sistema garantizaba una gran visibilidad, presentaba importantes limitaciones en términos de comodidad y movilidad. Años más tarde, con el aumento de los viajes papales y la creciente participación de fieles en encuentros religiosos, surgió la necesidad de buscar alternativas más prácticas. Primero llegaron los carruajes tirados por caballos y posteriormente los automóviles, que comenzaron a incorporarse durante el siglo XX.

Pablo VI saluda a los fieles desde la silla gestatoria. / LP/DLP

El año Jubilar de 1975 fue un momento decisivo para la historia del papamóvil, pues fue entonces cuando el Vaticano encargó un todoterreno Toyota Land Cruiser. Fue el primer papamóvil de la historia.

Juan Pablo II continuó usándolo y fue durante una visita a Irlanda en 1979 cuando la prensa anglosajona popularizó por primera vez el término “papamóvil”. Según las crónicas de la época, el pontífice polaco consideraba el apodo algo irreverente, motivo por el que tardó años en incorporarse al lenguaje oficial del Vaticano. A este Toyota se sumó posteriormente un Fiat Campagnola que se le regaló a Juan Pablo II durante una visita a una fábrica en Turín, el 13 de abril de 1980.

Sin embargo, la evolución del papamóvil cambió en 1981, cuando el papa Juan Pablo II recibió cuatro disparos que impactaron en su cuerpo y lo dejaron herido de gravedad mientras viajaba precisamente a bordo de aquel Fiat Campagnola. Tras el atentado, el Vaticano tomó nota y reforzó la seguridad del vehículo. Desde entonces, el coche de su santidad es un modelo blindado con cristales antibalas.

Juan Pablo II siendo asistido en el papamóvil inmediatamente después del atentado. / LP/DLP

La etapa más reciente con León XIV incorpora un nuevo elemento: la sostenibilidad. La apuesta refleja la voluntad de avanzar hacia medidas respetuosas con el medio ambiente, sin renunciar a las características que han convertido al papamóvil en uno de los símbolos más reconocibles de los viajes del papa por todo el mundo.