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San Bartolomé de Tirajana

UGT y FSOC presentan 22 alegaciones contra la desmunicipalización de las hamacas en San Bartolomé de Tirajana

La plataforma rechaza que el servicio pase a gestión indirecta y apunta a discrepancias en los datos económicos incluidos en la memoria aprobada en pleno.

Hamacas en Playa del Inglés.

Hamacas en Playa del Inglés. / Juan Carlos Castro

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Los representantes sindicales FSOC-UGT de los trabajadores del servicio de hamacas y sombrillas en San Bartolomé de Tirajana, junto a integrantes de una plataforma ciudadana y representantes políticos, han registrado 22 alegaciones contra la “memoria para cesar la municipalización” del servicio, según han confirmado en un escrito. El Ayuntamiento aprobó en la sesión plenaria del 30 de abril de 2026, la iniciativa propuesta por la Concejalía de Playas para llevar a cabo la desmunicipalización. El gobierno consistorial se apoyó en un expediente técnico que inició en diciembre del año pasado y que afirmaba que, debido al carácter estacional y la alta exigencia operativa del servicio, la gestión directa no era viable debido a limitaciones organizativas y falta de recursos. El Consistorio había aprobado en 2021 la municipalización por las circunstancias particulares de la pandemia, pero debido a la falta de medios técnicos y personal, nunca llegó a ejecutarse.

En su escrito, los representantes de los sindicatos —que se presenta como defensores de la gestión pública del servicio en las playas del municipio— sostienen que el expediente adolece de carencias en informes técnicos que considera obligatorios dentro del procedimiento administrativo, y afirma que esas ausencias podrían afectar a la validez del acuerdo.

Críticas al cambio de modelo

Los firmantes rechazan que el servicio pase a un modelo de gestión indirecta y mantienen que puede prestarse mediante una entidad pública municipal. En su argumentación, señalan que se trata de un servicio vinculado a la actividad turística y con un impacto económico millonario para el municipio, por lo que defienden que sus ingresos reviertan en la administración local.

Cuestionamiento del informe económico

Entre los principales puntos del documento, los sindicatos ponen el foco en el informe económico-financiero incorporado a la memoria. Sostienen que el contenido no reflejaría fielmente la realidad del servicio, que incluiría —según su versión— datos de quioscos de playa y que se introducirían gastos que consideran innecesarios en el supuesto de una gestión pública, lo que, a su juicio, afectaría a las conclusiones sobre la rentabilidad del modelo.

Votaciones y menciones en el proceso

El texto también alude a la comisión de estudio vinculada al procedimiento y señala que el informe económico fue rechazado por exconcejales de Nueva Canarias y del PSOE, con la abstención de dos técnicos municipales, una de ellas atribuida al secretario accidental y jefe de los servicios jurídicos, según describen los firmantes.

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UGT y FSOC indican que sus servicios jurídicos estudiarán y promoverán las acciones que consideren oportunas dentro de los plazos administrativos, con el objetivo de mantener la gestión directa del servicio municipalizado de hamacas y sombrillas.

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