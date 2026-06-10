La Virgen del Pino y el Cristo de Telde, de camino a ver al papa León XIV en su visita a Gran Canaria

Lo habitual es encontrarlos en su camarín. Sin embargo, esta vez el Santo Cristo de Telde y la Virgen del Pino saldrán de sus basílicas para presidir la eucaristía que celebrará este jueves el papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria. La noticia fue recibida con entusiasmo en ambos municipios. En Telde, la población acogió el anuncio con “alegría” y “orgullo”. En Teror se notaba en el ambiente de estos días la “ilusión” por ver a la patrona de la isla presente en la celebración.

La decisión de trasladar ambas imágenes surgió después de que el obispo de Canarias, José Mazuelos, recibiera la confirmación de la visita del papa. Fue entonces cuando propuso a Antonio Juan López González, párroco de la Basílica de San Juan Bautista de Telde, y a Jorge Luis Martín de la Coba, párroco de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, llevar ante León XIV las dos figuras.

Devoción y significado de las imágenes

La elección de ambas imágenes responde a la devoción que despiertan entre los canarios. Para Martín de la Coba, la presencia de la Virgen del Pino aporta “ternura”, “cercanía” y “complicidad”. López, por su parte, asegura haber comprobado durante sus tres años al frente de la parroquia la fe que despierta el Santo Cristo de Telde. “Algunos lo llaman el Cristo Milagroso, pues ha cumplido muchas promesas y por eso todos los días hay un goteo incesante de personas que vienen a ofrecer una oración, una vela y a dar las gracias”, explica. Según el párroco de Teror, el arraigo que despierta el Santo Cristo trasciende más allá de Telde, pues está presente en todos los canarios, al igual que ocurre con la Virgen del Pino. Por ello, ambos sacerdotes consideran que su presencia junto al papa será "significativa" y contribuirá a que los creyentes “potencien su devoción”.

Antonio Juan López González, párroco de la Basílica de San Juan Bautista de Telde, junto al Santísimo Cristo de Telde. / ANDRES CRUZ

Desde el lunes, el Santo Cristo descendió de su camarín hasta el altar de la basílica para que los fieles pudieran visitarlo. Además, el martes se celebró una misa con la participación de todos los sacerdotes del arciprestazgo de Telde. La Virgen del Pino, en cambio, permanecerá en su camarín hasta el día de hoy, cuando será trasladada.

Varios miembros de ambas parroquias ha sido los encargados de bajar las imágenes de sus camarines y colocarlas posteriormente en el escenario. En Telde, este grupo es conocido como los “custodios del Santo Cristo”, y siguen la tradición de generación en generación. “El sacerdote de aquel momento eligió a seis personas que tuvieran agallas para subirse al camarín para bajarlo y luego subirlo. Y desde ahí han ido llevando esta tradición de padres a hijos”, explica López. Tanto en Telde como en Teror, los voluntarios responsables de esta tarea son vecinos de los propios municipios.

Traslado discreto y meses de coordinación

La preparación de este acontecimiento ha requerido meses de coordinación entre las dos parroquias. Horarios, desplazamientos y ubicación de las imágenes dentro del estadio ya están decididos tras varios encuentros. Este jueves, ambas imágenes se trasladarán al Estadio de Gran Canaria en camiones del Ejército. La operación se desarrollará de forma discreta y sin peregrinaciones. Además, debido al valor patrimonial de las dos tallas, una empresa especializada en transporte de obras de arte ha fabricado cajas a medida para garantizar su seguridad durante el trayecto.

Los sacerdotes consideran que la presencia de las imágenes junto al papa será "significativa" y contribuirá a que los creyentes “potencien su devoción"

El Santo Cristo de Telde y la Virgen del Pino ya se encontraron por primera vez durante el Año Jubilar del 2000, cuando el Cristo peregrinó desde su basílica hasta la Catedral de Canarias para reunirse con la patrona de Gran Canaria. Era la primera vez que la imagen del Cristo abandonaba su templo en casi cinco siglos de historia, pues la leyenda cuenta que muchos años atrás, cuando se intentó trasladar la imagen a la capital, esta se negó a abandonar su templo. Al llegar al Puente de los Siete Ojos, la escultura, de apenas ocho kilos, se volvió tan pesada que ni siquiera una yunta de bueyes pudo moverla.

Tras la celebración presidida por León XIV, ambas imágenes regresarán a Teror. Allí tendrá lugar una procesión desde la parte trasera de la Basílica de Nuestra Señora del Pino hasta la fachada principal del templo. Para garantizar que todo se desarrolle de forma correcta, el equipo encargado de la logística ha visitado la villa mariana en dos ocasiones para comprobar que la peana destinada al Santo Cristo reúne las condiciones necesarias.

Desplazamientos de los fieles

“Estamos muy ilusionados” y “orgullosos”, resume López sobre la responsabilidad que supone participar en un acontecimiento de esta magnitud. Desde Teror partirá un grupo de unas 200 personas hacia el estadio para asistir a la eucaristía. Desde Telde se desplazarán 610 asistentes en las guaguas habilitadas por el Ayuntamiento. Aun así, Jorge Martín recuerda que también será posible seguir la celebración desde casa, aunque anima a quienes puedan hacerlo a participar presencialmente, siempre desde la “sensatez” y respetando las indicaciones de seguridad de las autoridades.

Ambos párrocos insisten en el mensaje de fondo que guarda la visita del papa. Antonio Juan López espera que la experiencia no sea una simple “excursión de turismo religioso”, sino que contribuya a “revitalizar” la fe de los creyentes. “Es una oportunidad para que paremos y reflexionemos sobre cómo estamos viviendo nuestra fe”, afirma. Martín de la Coba considera que la sociedad canaria necesita “pararse” y “escuchar” el mensaje del pontífice. “Esa escucha nos ayudará a encontrarnos en el rostro de los demás, en personas de cualquier índole, de cualquier raza, y sobre todo en el de los vulnerables”. A su juicio, esta escucha debe hacerse sin prejuicios para que el mensaje pueda calar en la sociedad. “Es un momento para dejarte sorprender y analizar el mensaje”.

Virgen del Pino de Teror. / José Pérez Curbelo

El sacerdote de Teror sostiene que la visita puede interpretarse de dos maneras: como un acontecimiento anecdótico o como una invitación a reflexionar sobre la situación migratoria que vive el Archipiélago. El papa León XIV abordará también esta realidad durante su visita al muelle de Arguineguín, donde rendirá homenaje a quienes perdieron la vida intentando alcanzar las costas canarias. Para López, la presencia del pontífice en el muelle guarda una carga simbólica. “El que quiera estar en Arguineguín frente al mar, en ese lugar tan simbólico, significa que viene a alentarnos y a decir que el acompañamiento y la acogida de los migrantes merece la pena”, sentencia.

Un mensaje para Canarias

En 2021, Antonio Juan López tuvo la oportunidad de conocer al papa Francisco durante un viaje a Roma. José Mazuelos lo presentó diciendo: “Santo Padre, es el vicario del sur, que está en la zona de Arguineguín donde llegan los migrantes”. Francisco lo miró directamente a los ojos y le agradeció su labor durante la acogida de quienes llegaban a las costas canarias. “Jamás se me olvidará. Fue una confirmación de que el Evangelio significa acoger y acompañar. Entonces, el mensaje de León XIV va a ser muy importante”, recuerda emocionado. Además, después de aquel encuentro, se encargó de trasladar ese reconocimiento a todas las personas que colaboraban en las tareas de ayuda en Arguineguín.

"Me gustaría que esta visita no fueran unos fuegos artificiales que olvidemos a los diez minutos, sino que haga pozo en nuestro corazón"

En palabras de López, la sociedad canaria siempre se ha caracterizado por su capacidad de acogida, en parte porque también vivió la misma experiencia cuando migraron hacia América Latina. Frente a los discursos de rechazo que circulan actualmente, defiende una mirada más amplia. “Cuando estás mondando judías, siempre encuentras algunas que están putrefactas y que hay que quitarlas. Pues la sociedad es igual, siempre hay quienes tienen otra visión. Es respetable, pero no siempre tenemos que compartirla”.

Mirando al futuro, considera que uno de los principales desafíos de la Iglesia pasa por salir al encuentro de las personas y “vivir lo que vive la gente”. “Pero no diciéndole lo que tiene que hacer, sino caminando a su lado, ayudándoles a encontrar respuestas para sus preguntas. Cuánta necesidad hay de un abrazo, de levantar a alguien que está caído”, reflexiona. Asimismo, defiende el carácter “universal” del mensaje del papa e invita tanto a creyentes como a personas de otras religiones a escuchar sus palabras sin prejuicios. “La solidaridad no es solo de los creyentes”, recuerda.

Por encima de todo, ambos párrocos esperan que la visita deje una huella duradera en la sociedad canaria. “A mí me gustaría que esta visita no fueran unos fuegos artificiales que olvidemos a los diez minutos, sino que haga pozo en nuestro corazón y en nuestra vida”.