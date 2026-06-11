Redimirse en Arguineguín

El Papa León XIV transformó ayer el muelle de Arguineguín, bautizado en 2020 como el de la vergüenza, en un espacio en el que reconciliar a Europa con sus viejos y nuevos demonios. Un lugar que debe servir de punto de partida para dejar atrás aquella infamia.

En uno de los actos más entrañables y simbólicos de su visita a España, Robert Francis Prevost, viaja estos días a los confines de la frontera de Europa en el Océano Atlántico. Este jueves 11 de junio lo hizo para arrodillarse, inclinarse, dijo. Ante quienes durante semanas y meses tuvieron que dormir en el suelo. Acurrucarse en mantas por las noches y padecer temperaturas de más de 40 grados durante el día. O mal alimentarse de algo de leche, galletas y bocadillos, cuando había. Todo, después de sobrevivir, de alcanzar las puertas de la sociedad de la opulencia y dejar atrás un mar convertido en cementerio.

En ocasiones, los avisos y advertencias para evitar desplazamientos impiden disfrutar de acontecimientos como el que nos ocupa. Vivimos una visita histórica del Papa, no otro confinamiento"

«No podemos acostumbrarnos a contar muertos», sostuvo en un muelle sobre el que ya apretaba el calor. Lleno, sí, pero en cuyo entorno escaseaba la afluencia del vecindario afincado y sin afincar en Gran Canaria. Sorprendió la escasez de ciudadanos en el paseo de Las Marañuelas. Que sí que había. Sí. Un algo. Pero ni de lejos lo que cabía esperar del primer acto celebrado en el Archipiélago por tan ilustre visitante. Muy, muy, por debajo de las expectativas.

En ocasiones, los avisos y advertencias para evitar desplazamientos impiden disfrutar de acontecimientos como el que nos ocupa. Vivimos una visita histórica del Papa, no otro confinamiento. A primera hora de la mañana, en Arguineguín, las calles parecían las de la pandemia. Abundantes equipos para garantizar la seguridad y el funcionamiento de todo el engranaje del evento, escasa expectación.

'Ángeles de la guardia de los migrantes'

En presencia de los llamados ‘ángeles de la guardia de los migrantes’ -equipos de rescate y organizaciones de acogida e integración- el Papa reivindicó un trato humano hacia quienes obligados a partir de casa huyen del hambre, la pobreza, la guerra, las amenazas, la violencia, la explotación o la trata. Personas que no son números ni expedientes y que tienen derecho a no tener que viajar, a permanecer en sus propios hogares sin que su tierra se haga inhabitable. Y a las que no se puede censurar por verse obligadas a marchar.

Como ha hecho en varias de sus intervenciones en España, el pontífice se mostró inflexible ante el cinismo y la hipocresía de los que se postran ante Dios y desprecian el clamor y el sufrimiento de quienes padecen"

Como ha hecho en varias de sus intervenciones en España, el pontífice se mostró inflexible al cinismo y la hipocresía de los que se postran ante Dios y desprecian el clamor y el sufrimiento de quienes padecen. En este caso, por tratar de alejarse cuanto y cómo pueden de la fuente de sus desgracias. Desde Arguineguín, Prevost tampoco fue blando con los suyos. Criticó la indiferencia y recordó a la Iglesia que no puede permanecer muda ni desentenderse de estas aguas.

Un eco que resuena

La visita puede y debe leerse como algo más que un gesto. Permite conectar la actualidad de Europa, que hoy mismo endurece las reglas de asilo, con heridas humanas profundas. Hacer aquí una referencia a la isla de Gorée, a 20 minutos por mar de Dakar, la capital del mismo Senegal del que parten tantos migrantes que quieren llegar al continente a través de Canarias, solo debe entenderse como un eco que resuena tras un viaje empresarial a ese país.

Onalia Bueno conversa con el Papa, ayer, en el muelle de Arguineguín. / Carlos de Saá / Efe

Arguineguín y Gorée deben entenderse en esta crónica como dos lugares distintos, separados por siglos, donde el mar aparece como escenario de la desigualdad. Frente a las costas de Senegal, la pequeña isla se convirtió durante siglos en un enclave de clasificación y deportación de esclavos. Un ‘hub’, se diría ahora, de seres humanos de buena parte de África con destino a América a través del Océano Atlántico.

Allí, la tristemente célebre ‘puerta de no retorno’ resume la violencia contra hombres, mujeres y niños convertidos en mercancía. El Atlántico entonces fue también ruta, comercial, con africanos apilados en pestilentes bodegas de precarias embarcaciones.

Las imágenes de precariedad y abandono de quienes, cercados por vallas, esperaban durante días una respuesta administrativa o humanitaria recorrieron Europa"

El 22 de febrero de 1992, el Papa Juan Pablo II realizó un viaje histórico a la isla de Gorée. Y frente a la llamada ‘casa de los esclavos’ y su endiablada ‘puerta del no retorno’ ante la baja del litoral pidió perdón al cielo y a la humanidad por el pecado de la esclavitud.

Arguineguín pertenece a otra época y a otra lógica histórica. En 2020, durante la pandemia, el puerto grancanario se convirtió en improvisado campamento de recepción. Las imágenes de precariedad y abandono de quienes, cercados por vallas, esperaban durante días una respuesta administrativa o humanitaria recorrieron Europa.

"Arguineguín fue un lugar donde miles de personas existían físicamente dentro de Europa y, al tiempo, fuera de ella en sentido político y social"

No eran esclavos. Eran personas que habían emprendido el viaje por decisión propia. Empujados por el miedo, la falta de futuro o la devastación económica agravada por la pandemia. Esa diferencia es esencial. Y no debe olvidarse. Pero el paralelismo resulta inquietante. El mar como frontera donde se decide qué vidas quedan suspendidas en un limbo político y moral. Reducidas a la supervivencia biológica. Arguineguín fue un lugar donde miles de personas existían físicamente dentro de Europa y, al tiempo, fuera de ella en sentido político y social.

En los últimos años vemos que cada vez que la Iglesia se desplaza a las periferias -sea Lampedusa y Lesbos- o la ultraperiferia -Canarias- introduce una pregunta incómoda para Europa y sus gentes. ¿Qué responsabilidad mantiene con África y con los desplazados del mundo? El pontífice no acude a un problema humanitario. Viene a lugares donde Europa se mira a sí misma.

Mercancías, sí; personas, no

Mientras el continente confinaba a sus ciudadanos y reforzaba sus fronteras sanitarias, miles de personas seguían atravesando el Atlántico en condiciones extremas. Un océano abierto para mercancías, capitales y turistas, pero lleno de alambres de púas para quienes buscan sobrevivir.

Sería falso afirmar que la migración que hoy conocemos equivale a la esclavitud. Pero sí que de Gorée a Arguineguín, el Atlántico pregunta a Europa qué hace con quienes llaman a sus puertas. Tal vez ahí esté el significado de la visita papal.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, molesta con la presencia de Pedro Sánchez, agradeció al Papa que devolviera dignidad al puerto de Arguineguín"

Canarias no quiere quedarse atrás en ese reto hercúleo. Era casi la una de la tarde cuando Robert Francis Prevost estrechaba las primeras manos isleñas. Dentro del muelle recibió del consejero canario de Educación, Poli Suárez, el dossier La educación en Canarias, ejemplo de inclusión y acogida que recoge el trabajo que profesores y familias llevan a cabo para la integración de quienes llegan de lejos.

El viceconsejero regional de Bienestar Social, Francis Candil, fue otro de los que interpeló al pontífice con ánimo de destacar la importancia de este viaje, para los canarios y para los migrantes.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, molesta con la presencia de Pedro Sánchez, a quien atribuye que Arguineguín se convirtirera en muelle de la vergüenza, agradeció al Papa que devolviera dignidad al puerto que lleva el nombre de la principal localidad del municipio.