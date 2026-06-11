El bonito gesto del papa León XIV con Dairén, una joven en silla de ruedas, en el muelle de Arguineguín

El acto del papa León XIV en el muelle de Arguineguín dejó este jueves una de las escenas más cercanas de la jornada. Mientras el pontífice avanzaba junto al público reunido en el recinto, Jonathan, padre de Dairén, una joven de Arguineguín en silla de ruedas, lo llamó para que se acercara a saludarla.

León XIV atendió la petición, se aproximó hasta el lugar en el que estaba Dairen junto a sus familiares y le tocó la frente antes de intercambiar unas palabras durante unos segundos con ellos. Quienes presenciaron el momento reaccionaron con aplausos y gritos de apoyo. "Bien, papa", se escuchó entre el público tras el saludo.