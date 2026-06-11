El comandante del vuelo de Iberia que trajo al papa desde Barcelona: "Los últimos 20 minutos antes de aterrizar en Gran Canaria los pasó en la cabina, y vio Lanzarote y El Teide"

"Los últimos 20 minutos antes de aterrizar en Gran Canaria los pasó en la cabina, y vio Lanzarote y El Teide desde dentro". El comandante de Iberia, Borja Lastra, señala que su vuelo con el papa León XIV a bordo se cumplió sin sobresaltos desde Barcelona, volando a 35.000 pies de altura, que recibió la preferencia en el tráfico de los controladores y que contó con el acompañamiento de un Eurofigther en la primera parte del territorio nacional. Por su parte, su compañera sobrecargo, Mar Iribarne, destaca la gran sencillez del santo padre, que entregó a toda la tripulación un obsequio, y que le marcó su mirada profunda al darle la mano. Como desayuno recibió tortilla francesa y tomates cherry.

"Es un extra; no es que haya más responsabilidad que otros vuelos, pero tiene mayor relevancia". Lastra se siente muy agradecido por el trabajo que ha cumplido con éxito esta mañana del jueves, tras trasladar por primera vez a Canarias al santo padre.

Fila 1 c

Los dos máximos responsables de la compañía en el vuelo se ofrecieron para trabajar en este cometido tan especial, pese a que hubo otras muchas peticiones. "Iberia pidió voluntarios a los que le hiciera especial ilusión. Y yo me ofrecí la primera. He tenido la suerte de que me elijan a mí, pero ha habido mucha gente que se ha quedado fuera porque no había vuelos para darle a todo el mundo; y, además, en el caso de los sobrecargos menos, porque es uno por vuelo. En este caso había otra compañera, aunque la responsabilidad es mía", señala Mar Iribarne, que lleva 25 años con la compañía.

Lo mismo sucedió con su compañero Borja Lastra, que va a cumplir 27 años en la aerolínea. "Lo pedí cuando estaba claro que ya su Santidad venía, y la fecha; y he tenido la suerte de que me ha tocado el Gordo de Navidad". En principio iba también a hacer la siguiente conexión a Tenerife este viernes, pero como había otros colegas interesados se han repartido las salidas.

El comandante Borja Lastra y la sobrecargo Mar Iribarne, en el aeropuerto de Gran Canaria. / ANDRES CRUZ

Borja Lastra señala cómo fue el primer contacto. "Nos hemos presentado las dos sobrecargos y yo en la escalera del avión. Le hemos saludado y le dimos la bienvenida. Y ya me fui al asiento".

A partir de ahí, Luis XIV ocupó el asiento 1c (primera fila en el pasillo), donde permaneció sentado. "Una hora antes de llegar hemos tenido la suerte toda la tripulación de que nos dio un obsequio, como se ha visto que hace en otros vuelos y cuando alguien le saludaba. Hemos tenido la suerte de sentarnos a su lado. Yo he sido el último y le he dicho que se tenía interés en ver el aterrizaje en Las Palmas de Gran Canaria, y lo ha aceptado".

"Preguntó dónde estaba el mando para volar" Borja Lastra

"Se habrá sentado 20 minutos antes, desde la altura de la isla de Lanzarote, porque se la hemos enseñado, a la izquierda. Y cuando ya enfilaban desde el sur la pista de aterrizaje pudo ver el Teide cuando todavía iban a cierta altitud", gracias a las buenas condiciones del cielo.

El comandante asegura que el viaje fue muy plácido, a una altitud estándar de 35.000 pies, acompañados por un Eurofighter del Ejército hasta la frontera con Marruecos. "Ha sido muy tranquilo, y no ha habido ninguna turbulencia. Abandonamos la península por la provincia de Cádiz, y ya fue por el espacio aéreo de Marruecos hasta Canarias. Todos los controladores nos han dado preferencia para llegar poco antes de la hora señalada. "Fueron tres horas magníficas".

Yogur de mango con muesli y chía

Lastra asegura que la única sorpresa que mostró el representante de la Iglesia Católica fue que el avión no tiene un volante tradicional, "y nos ha preguntado que dónde estaba el mando para volar". En este caso "es como un joystick, pero en el lado". El piloto deja claro que nunca llegó a dejarle el mando del aparato. Y de forma irónica señala que ya "llevaba el timón desde su asiento de mucha gente, pero no del avión".

Mar Iribarne recuerda también esos primeros momentos de contacto personal. "Bueno, nos hemos presentado, le hemos dado la bienvenida y luego yo ya me he tenido que ir a mi asiento". Iribarne señala que no hizo falta que el santo padre tuviera que bendecir nada del aparato. "Solo con que él pise es una bendición".

"Me ha llamado muchísimo la atención su cercanía y sencillez, es que me ha llegado muy dentro" Mar Iribarne

La delegación, en la que iban representantes de Roma y medios de comunicación, voló en el vuelo de Iberia EC-LXQ desde Barcelona con destino a Gran Canaria (IB1497), un Airbus A320 bajo el nombre de Peñón de Ifach, que es el mismo que la aerolínea ha habilitado para sus vuelos en estos días. A bordo viajaron 136 pasajeros, 86 de ellos periodistas.

Como curiosidad, a bordo del vuelo se sirvió a la delegación tortilla francesa con mozzarella y tomates cherry, yogur de mango con muesli y chía, fruta fresca, pan y croissant caliente, mantequilla, aceite de oliva virgen y mermelada en cristal. "Le hemos ofrecido un desayuno caliente, porque era temprano", según la sobrecargo, quien destaca la sencillez del papa. "Se ha comportado como una persona supersencilla, y como una persona más. Me ha llamado muchísimo la atención la cercanía, la sencillez, es que me ha llegado muy dentro. Y cuando me ha dado la mano me ha mirado a los ojos con una profundidad, que me ha dejado marcadísima".

La Candelaria para sentirse "como en casa"

Asegura que su objetivo como profesional era que pudiera descansar durante el vuelo, viendo la agenda que le esperaba. "Le he trasmitido a mi tripulación que bajo ningún momento se le molestara. Y hemos hecho lo posible para que viniera descansando, y que se sintiera como en casa".

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Como curiosidades, frente al asiento del papa se pegó un vinilo con la imagen de la Virgen de La Candelaria. Y también otro detalle distinto es que durante el embarque y desembarque sonó por la megafonía la música de la Escolanía del Escorial, por su relación con el grupo por ser agustino.