Descorche de emociones

De poco me sirvió acreditar ante el agente que hablaba nada más y nada menos que con un pariente del primer obispo de Uruguay, Jacinto Vera Durán, beato nacido (1813) en la travesía, hijo de Gerardo y Josefa, procedentes de Tinajo (Lanzarote). Ni se inmutó. Bromas aparte, aunque el dato sea cierto. Pude estar a unos 50 metros del pontífice, pero no lo toqué. No me costó nada llegar. En un momento dado pensé que a partir de la mitad de Triana la calle iba a estar taponada. Todo lo contrario, había fluidez y resultaba fácil alcanzar la plaza Stagno. Los primeros en llegar al lugar elegido por la alcaldesa para la entrega de llaves a la León XIV fueron algunos chicos de la Cofradía de Nazarenos de Vegueta, que quemaban su entusiasmo mañanero con letras tuneadas con palabras para Robert Francis Prevost.

Monjas y perros policía. Cerca del teatro Guiniguada, junto a la fachada de una de las casas más antiguas de Las Palmas de Gran Canaria, un grupo de monjas de Hermanitas de Ancianos Desamparados, formaban una simpática combinación con dos efectivos policiales con sendos agentes caninos. Los perros rompieron su posición chucho-marcial ante los piropos de las religiosas. Esperaban a otras compañeras que venían desde el Mercado, todas rebosantes de felicidad, seguro que afrontando la secuencia más importante de sus vidas, que ya es decir de un periodo donde no paran de suceder cosas extraordinarias y trágicas.

Bucear . El encuentro entre la GC-110 y Obispo Codina, con las Cuatro Estaciones de por medio, fue otro punto clave para los madrugadores. La barra está atestada de bocadillos densos, preparada para el peregrinaje hambriento. Entra una pareja joven con una hija que va en silla de ruedas. Trato de bucear en la esperanza de estas personas con rostro sereno. Durante unos segundos todo lo que está alrededor es secundario: sus corazones invaden el local. ¡Ojalá el papa ponga su mano sobre ella!

Cogollo fundacional. La seguridad venida del exterior no se había empollado el mapa del cogollo fundacional de la capital, con un diseño exportado por los Reyes Católicos y que ahora le venía a huevo a la curia para reforzar la custodia del papa. Cuatro fielatos a Santa Ana-Catedral impenetrables. Así y todo, una periodista insistía una y otra vez en que su unidad móvil estaba a la altura del Archivo Histórico-Provincial, más bien en la parte de atrás de su sede. ¡Bingo! ¡Por fin la encontraban! Se le concedía el salvoconducto.

Termómetro emotivo. Apretados en un aparcamiento-callejón en la trasera de Francisco Gourie, la concurrencia conecta con el directo de Arguineguín. Al papa le queda por llegar. Una señora se queja de que la Policía Local no lleve uniforme de gala, los penachos. Hay un debate sobre el grado de emotividad: «En Barcelona fue muy bonito, pero el acto de Arguineguín me ha hecho llorar».

Una furgoneta. Llega como una serpiente motorizada la caravana. El callejón se revoluciona. Una furgoneta del séquito anula la visión. Hay gritos al chófer, pero ni se inmuta, no tiene compasión. Stagno ruge cuando el papa se sube a un papamóvil que fue puesto a la sombra. El calor derretía. Sólo una mirada y un movimiento de mano. El callejón se estremece ante el saludo: igual que un chorro de agua de manantial sin impurezas químicas.

A primera hora. En el paso de peatones de la plaza de Las Ranas, los primeros en llegar empiezan a comerse las rayas de cebra. El policía les pide cariñosamente que las respeten. La señora que lleva un chihuahua en un carrito modo bebé retranquea medio metro su vehículo. Y sigue con una cháchara interminable: una terapia, dos o tres pastillas menos, reducción de las consultas al médico de cabecera. ¡El sistema gana!

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Pío Pío. Una guagua de mayores enloquece y no para de cantar el himno de la UD, Pío Pío. El sacerdote-tutor las llama al orden, pero no hay manera. Una y otra vez. Nada. Se da por vencido. Llegarán a casa hechas un despojo, pero con la pila cargada. Hay hombres y mujeres que casi se arrastran, que no pueden más. Pero quieren el último aliento antes de cruzar el río.