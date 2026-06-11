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El detalle del papa León XIV que ha sorprendido en Gran Canaria: un español aprendido durante años de misión

La visita del pontífice a Gran Canaria pone de manifiesto su conexión con el mundo hispano, forjada durante años de trabajo pastoral en Perú

El detalle del papa León XIV que ha sorprendido en Gran Canaria: un español aprendido durante años de misión

El detalle del papa León XIV que ha sorprendido en Gran Canaria: un español aprendido durante años de misión / LP / DLP

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Aarón Cabrera Artiles

Tras su llegada al muelle de Arguineguín, su santidad ha dejado un detalle que no ha pasado desapercibido entre muchos fieles: su dominio del español. Lejos de limitarse a unas pocas palabras protocolarias, Robert Prevost se expresa con fluidez y naturalidad, una habilidad que tiene su origen en los años que pasó como misionero en Perú antes de convertirse en el primer pontífice agustino de la historia.

De Chicago a Perú: los años que marcaron su español

Nacido en Chicago en 1955, Robert Prevost ingresó en la Orden de San Agustín y comenzó pronto una trayectoria internacional que acabaría cambiando su vida. A mediados de la década de los ochenta fue enviado a Perú, país en el que desarrolló gran parte de su labor pastoral y misionera.

Su primer destino fue la misión de Chulucanas, en Piura, donde se desempeñó como vicario parroquial de la catedral y canciller de la Prelatura Territorial. Durante décadas trabajó en distintas responsabilidades vinculadas a la formación religiosa, la atención a comunidades locales y el acompañamiento pastoral.

Regreso a Perú en 1988 tras un breve regreso a su tierra natal, donde trabajó como director vocacional y de misiones para la provincia agustiniana de Chicago. Su conexión con Perú fue tal que, en 2015, obtuvo la nacionalidad peruana.

Un idioma que conecta con millones de católicos

El español es una de las lenguas más importantes dentro de la Iglesia católica. Millones de fieles repartidos entre América Latina, España y otras partes del mundo utilizan este idioma como lengua habitual, lo que convierte su dominio en una herramienta de enorme valor pastoral.

Visita del papa León XIV a Arguineguín (Gran Canaria)

Visita del papa León XIV a Arguineguín (Gran Canaria) / LP / DLP

La experiencia de León XIV en Perú le ha permitido mantener una relación especialmente cercana con el mundo hispano, algo que muchos observadores consideran una de las características más destacadas de su pontificado.

Ahora, durante su histórica visita a Gran Canaria, esa conexión vuelve a quedar patente en cada intervención, recordando que antes de llegar al Vaticano, Robert Prevost pasó buena parte de su vida caminando junto a comunidades que hablaban exactamente la misma lengua que hoy escucha en las calles de Canarias.

"La dignidad humana no tiene pasaporte": el mensaje de León XIV desde el muelle de Arguineguín

Durante su intervención, León XIV dejó una de las frases más destacadas de la jornada al afirmar que «la dignidad humana no tiene pasaporte». El pontífice utilizó esta reflexión para poner el foco en la situación migratoria que vive Canarias, una realidad que ha marcado buena parte de su visita al archipiélago.

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Visita del papa León XIV a Arguineguín (Gran Canaria)

Visita del papa León XIV a Arguineguín (Gran Canaria) / LP / DLP

El santo padre defendió la necesidad de mirar a las personas más allá de su origen o situación administrativa y recordó que detrás de cada historia migratoria existen circunstancias personales, familiares y humanas que no pueden reducirse a cifras o estadísticas.

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