Así es el Gabinete Literario: el histórico edificio de Las Palmas de Gran Canaria donde almorzarán los obispos durante la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV a Gran Canaria no solo dejará imágenes históricas en las calles de la capital. Algunos de los actos vinculados al viaje también pondrán el foco sobre edificios emblemáticos de la ciudad, como el Gabinete Literario, el histórico inmueble de la plaza de Cairasco donde está previsto que almuerce parte de la delegación episcopal desplazada a la isla.

Más de 180 años de historia

Situado en la zona de Triana, el Gabinete Literario es una de las instituciones culturales más antiguas y representativas de la capital grancanaria. Fundado en el siglo XIX, el edificio se ha convertido con el paso de las décadas en uno de los símbolos patrimoniales de la ciudad, acogiendo actos sociales, encuentros culturales y acontecimientos de relevancia institucional.

El Gabinete Literario en los años 20. / Fedac

La Sociedad se fundó el 1 de marzo de 1844, en pleno reinado de Isabel II, con el nombre de Gabinete Literario de Fomento y de Recreo de Las Palmas y ha jugado un papel de primer orden en el desarrollo literario, cultural y científico no sólo de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sino de Canarias en su conjunto.

Su creación se debió al impulso de cuatro ilustres grancanarios: Cristóbal del Castillo y Manrique de Lara, Domingo J. Navarro, Juan Evangelista Doreste y Antonio López Botas.

Una joya arquitectónica de la capital

El edificio destaca por su singular fachada y por unos interiores que conservan gran parte de su valor histórico. Salones decorados con detalles modernistas, vidrieras, artesonados y espacios de gran valor patrimonial convierten al inmueble en uno de los edificios más singulares de Las Palmas de Gran Canaria.

Vistas del interior del Gabinete Literario / Johanna Betancor Galindo

A lo largo de su historia, el Gabinete Literario ha acogido recepciones oficiales, conferencias, exposiciones y encuentros de carácter social y cultural, consolidándose como uno de los grandes referentes de la vida institucional de la isla.

El edificio elegido para la visita papal

Con motivo de la llegada de León XIV a Gran Canaria, el Gabinete Literario volverá a convertirse en escenario de un acto de relevancia. El histórico inmueble será el lugar donde almuerce parte de la delegación de obispos y representantes eclesiásticos que acompañan la visita del pontífice al Archipiélago.

La elección del edificio responde tanto a su valor patrimonial como a su relevancia dentro de la historia y la vida social de la capital grancanaria, convirtiéndolo en uno de los espacios que también formarán parte de una jornada llamada a quedar en la memoria colectiva de la isla.