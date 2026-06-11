Cortes de tráfico por la visita del papa a Gran Canaria hoy, jueves 11 de junio: vías afectadas, guaguas y dónde aparcar

Moverse por Gran Canaria durante el día de hoy, jueves 11 de junio, requiere de planificación. La visita del papa León XIV a Gran Canaria, que tendrá su momento más multitudinario en la misa prevista en el Estadio de Gran Canaria, obligará a activar un amplio dispositivo de tráfico, transporte público y aparcamientos para absorber el desplazamiento de miles de personas hacia Las Palmas de Gran Canaria y, especialmente, hacia Siete Palmas.

Las dos vías más sensibles serán la GC-1 y la GC-3. La primera concentrará las principales afecciones para quienes lleguen desde Telde, el sureste y el sur de la Isla hacia la capital.

La segunda será clave por los accesos al entorno del Estadio de Gran Canaria, donde se concentrarán las restricciones vinculadas a la celebración religiosa y al paso de la comitiva papal.

La GC-1: el tramo más delicado será el del mediodía

La GC-1 tendrá un primer corte dinámico en sentido sur entre las 10:30 y las 11:45 horas desde el Aeropuerto de Gran Canaria hasta Arguineguín, coincidiendo con los movimientos iniciales de la comitiva papal. Esta restricción puede afectar a quienes circulen desde Las Palmas de Gran Canaria hacia Telde, el aeropuerto, el sureste o el sur de la Isla, por lo que se recomienda evitar esa franja o adelantar el desplazamiento siempre que sea posible.

También se prevé un corte dinámico en sentido norte, hacia Las Palmas de Gran Canaria entre las 12:15 y las 13:15 horas. La medida afectará especialmente a los conductores que se desplacen desde Telde, el sureste y el sur hacia la capital..

La clave está en la palabra “dinámico”: no será un cierre fijo y prolongado de toda la vía, sino una regulación vinculada al avance de la comitiva. A medida que el recorrido quede despejado, los tramos se irán reabriendo progresivamente. Aun así, Tráfico recomienda evitar esa franja siempre que sea posible.

Para quienes tengan que entrar en Las Palmas de Gran Canaria desde el sur o el sureste, las autoridades aconsejan hacerlo entre las 9:00 y las 12:00 horas o entre las 14:00 y las 16:30 horas. La recomendación más clara es llegar a la capital antes de las 14:00 horas si se va a asistir a los actos de la tarde.

Además, los ramales de salida de la GC-1 hacia la GC-500 quedarán afectados entre las 09:30 y las 14:00 horas, una medida que puede condicionar los desplazamientos hacia zonas del litoral sur y turístico.

La GC-3, la vía clave para los accesos y la salida del entorno de Siete Palmas

Por la tarde, la atención se trasladará a la GC-3 y al entorno de Siete Palmas. En la circunvalación están previstos cortes dinámicos en sentido norte entre los kilómetros 6 y 9 de 17.30 a 18.30 horas, coincidiendo con los desplazamientos hacia el Estadio de Gran Canaria. Más tarde, entre las 19.30 y las 21.00 horas, las restricciones afectarán al sentido sur entre los kilómetros 9 y 6, dentro del dispositivo de salida tras la misa. Además, el carril de deceleración del kilómetro 9 permanecerá cerrado entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Mapa con los cortes dinámicos en Gran Canaria facilitado por la Dirección General de Tráfico / LP/DLP

En paralelo, el Ayuntamiento cerrará desde la noche anterior y durante la jornada del día 11 varias calles del entorno del Estadio de Gran Canaria y del Gran Canaria Arena, con especial incidencia en Fondos de Segura, Pintor Felo Monzón, Hoya de la Gallina, Lomo San Lázaro, Las Borreras, la carretera de Los Tarahales y los accesos hacia la zona del cementerio de San Lázaro. Desde las 19.00 horas también se prevén restricciones adicionales para facilitar el desalojo del recinto y dar prioridad al transporte público.

Guaguas y lanzaderas para llegar al Estadio

El transporte público será una de las principales alternativas para reducir la presión sobre la GC-1, la GC-3 y el entorno de Siete Palmas.

Global reforzará varias líneas procedentes del norte, sur, sureste y medianías. Entre las líneas previstas figuran la 10 y la 12 desde el sureste, la 105 y la 205 desde el norte, y la 216 y la 303 desde las medianías.

También se habilitarán lanzaderas entre Arucas y Siete Palmas, además de vehículos de reserva para reforzar las conexiones con San Telmo si fuera necesario.

Guaguas Municipales activará servicios especiales hacia Siete Palmas desde varios puntos de Las Palmas de Gran Canaria, entre ellos el Auditorio Alfredo Kraus, Santa Catalina, la zona del Puerto, el Teatro Pérez Galdós y San Telmo.

A este dispositivo se sumarán unas 80 guaguas discrecionales organizadas por parroquias, que trasladarán a miles de fieles desde distintos puntos de Gran Canaria.

Consejos para moverse el 11 de junio

Quienes vayan a asistir a los actos del papa deberán consultar los horarios, elegir con antelación dónde aparcar, prever el regreso y tener en cuenta que el entorno del Estadio de Gran Canaria estará sometido a restricciones especiales durante buena parte del día.

También se aconseja salir con margen, compartir coche, priorizar el transporte público y evitar circular por la GC-1 entre las 12.00 y las 13.30 horas o por la GC-3 en dirección al Estadio entre las 17.30 y las 18.30 horas.

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