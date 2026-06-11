Así es el Boutique Hotel Cordial La Niña de Vegueta: sin habitaciones libres por la visita del papa León XIV a Gran Canaria

La visita del papa León XIV ha disparado la actividad turística y mediática en Las Palmas de Gran Canaria. Uno de los ejemplos es el hotel boutique situado en pleno corazón de Triana, que ha colgado el cartel de completo coincidiendo con uno de los acontecimientos más importantes que ha vivido la ciudad en los últimos años.

Un hotel en el corazón histórico de la capital

El Boutique Hotel Cordial La Peregrina se ha convertido en uno de los puntos estratégicos durante la visita papal gracias a su ubicación privilegiada en pleno barrio de Triana, a pocos minutos de Vegueta y de algunos de los espacios que forman parte de la agenda institucional de León XIV.

El establecimiento ocupa un edificio histórico rehabilitado y cuenta con una propuesta orientada al turismo urbano. Entre sus principales atractivos destacan la piscina exterior, la terraza en la azotea, el gimnasio y su cercanía a algunos de los principales enclaves patrimoniales de la capital grancanaria.

Sin habitaciones disponibles durante la visita papal

La llegada de cientos de visitantes vinculados al viaje de León XIV ha provocado una elevada demanda de alojamiento en la capital. La ciudad acoge buena parte de los actos del pontífice durante su estancia en Canarias, además de la cobertura internacional desplegada para seguir el acontecimiento.

En este contexto, varios alojamientos del centro han registrado una ocupación muy elevada y el Boutique Hotel Cordial La Peregrina figura entre los establecimientos sin disponibilidad durante las fechas centrales de la visita, reflejando el impacto que el viaje del papa está teniendo también en el sector hotelero de la isla.

La ciudad que mira al mundo

Más allá de los actos religiosos, la presencia de León XIV ha situado a Las Palmas de Gran Canaria en el foco mediático internacional. Miles de fieles, decenas de delegaciones y centenares de profesionales de la comunicación han llegado a la isla para seguir una visita considerada histórica, la primera de un pontífice al archipiélago.

Llegada del papa León XIV a la Catedral de Santa Ana / LP / DLP

El lleno en hoteles como el Boutique Hotel Cordial La Peregrina es una muestra más del movimiento generado por un acontecimiento que, durante unas horas, ha convertido a Gran Canaria en uno de los principales centros de atención informativa de Europa.