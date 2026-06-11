León XIV, el papa que llega a Gran Canaria: origen, trayectoria y claves de su pontificado

La visita del papa León XIV a Gran Canaria supone un momento histórico, como lo fue el nombramiento de Robert Prevost el 7 de mayo de 2025, al convertirse en el primer papa agustino en dirigir la Iglesia católica. Como indica su nombre, su orden sigue la línea de pensamiento de San Agustín.

¿Quién fue San Agustín?

San Agustín de Hipona es una de las figuras más influyentes de la historia del cristianismo y del pensamiento occidental. Nació en el año 354 en Tagaste, en la actual Argelia, vivió en una época de profundos cambios en el imperio romano, en la que la filosofía clásica y el cristianismo convivían en tensión y transformación.

Detalle del altar mayor de la parroquia de San Agustín, en Vegueta. / Andrés Cruz

El pensamiento de San Agustín abordó cuestiones fundamentales como la relación entre la fe y la razón, la naturaleza del tiempo, la libertad humana y el sentido del mal. Su influencia se extiende a lo largo de los siglos y ha sido clave en la configuración del pensamiento cristiano en Occidente.

Más allá de su dimensión religiosa, San Agustín sigue siendo una referencia en ámbitos como la filosofía, la historia de las ideas y la literatura. Su figura representa la síntesis entre la tradición clásica y el pensamiento cristiano, y su legado continúa siendo objeto de estudio y reflexión en la actualidad.

Robert Prevost, de Chicago al mundo

Robert Francis Prevost nació en Chicago, Illinois, en 1955 y ha desarrollado una trayectoria eclesiástica marcada por la proyección internacional, el trabajo misionero y la responsabilidad dentro de estructuras clave de la Iglesia católica.

El cardenal norteamericano Robert Prevost, el nuevo Papa que ha tomado el nombre de León XIV. / FABIO FRUSTACI / EFE

Prevost ingresó en la Orden de San Agustín, donde inició su formación académica y espiritual, centrada en la filosofía, la teología y el servicio pastoral. Fue ordenado sacerdote en 1982, comenzando así una carrera vinculada desde el inicio a la vida comunitaria y a la labor misionera.

Su perfil se consolidó pronto como el de un religioso con vocación internacional, dispuesto a trabajar fuera de su país de origen y a asumir responsabilidades en contextos culturales diversos.

Una vida marcada por la misión en Perú

Uno de los capítulos más relevantes de su trayectoria se desarrolló en Perú, donde pasó largos periodos de su vida pastoral. Allí desempeñó tareas de formación, acompañamiento y dirección dentro de comunidades religiosas, lo que reforzó su vínculo con América Latina y su conocimiento de la realidad social de la región.

Su labor en el país andino fue clave para su proyección dentro de la orden agustina y posteriormente en la estructura de la Iglesia. Con el paso de los años, Prevost fue asumiendo responsabilidades de mayor alcance dentro de la Orden de San Agustín y de la Curia, hasta convertirse en una figura de referencia en la gestión eclesiástica.

El cardenal Robert Prevost, Papa León XIV, el Papa número 267 de la historia, comparece ante sus fieles, en el balcón de la Basílica de San Pedr. / Stefano Spaziani - Europa Press

Su perfil administrativo, unido a su experiencia pastoral, le situó como un candidato de consenso en distintos procesos de designación interna, lo que finalmente desembocó en su elección como papa bajo el nombre de León XIV.

Ya como pontífice, León XIV ha reforzado una imagen de liderazgo centrada en la cercanía con las comunidades, la dimensión social de la Iglesia y la atención a las realidades periféricas del mundo católico. Su origen estadounidense y su amplia experiencia en América Latina han contribuido a perfilar un papado de carácter global, con sensibilidad hacia distintas realidades culturales y sociales.

En este contexto, su visita a Gran Canaria se enmarca dentro de una agenda internacional que subraya su papel como líder de una Iglesia cada vez más diversa y globalizada.