Marta Gil espera al papa con su madre: “No venimos a pedir, venimos a dar gracias”

Entre las personas que aguardan la visita del Papa a Las Palmas de Gran Canaria, Marta Gil espera junto a su madre en una de las calles que conducen a la catedral. Han llegado preparadas para permanecer varias horas: sillas, agua y algunas galletas para acompañar una espera marcada por la emoción.

Fue su madre, una mujer religiosa que acude cada domingo a misa, quien le pidió que la acompañara para ver de cerca al Pontífice. Marta asegura que no tiene ninguna petición especial. “No venimos a pedirle nada, venimos a dar las gracias por todo lo que tenemos”, explica.

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Madre e hija viven la jornada como un momento íntimo dentro de una cita multitudinaria que ha llevado a numerosos fieles y curiosos a concentrarse en el entorno de la catedral. La espera, sencilla y paciente, resume el sentido con el que muchas personas se han acercado este día: fe, gratitud y el deseo de compartir un momento histórico en la ciudad.