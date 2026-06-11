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Maspalomas pone 9 guaguas a disposición de 800 vecinos para asistir a la misa del Papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria

El Ayuntamiento fletó nueve guaguas gratuitas para facilitar el traslado de feligreses al Estadio de Gran Canaria

Vecinos de Maspalomas rumbo al Estadio de Gran Canaria.

Vecinos de Maspalomas rumbo al Estadio de Gran Canaria.

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Bruno Betancor

Cerca de 800 vecinos de San Bartolomé de Tirajana participaron este jueves en el encuentro y la celebración de la Santa Misa con el Papa León XIV en el Estadio de Gran Canaria.

El Ayuntamiento, presidido por el alcalde Marco Aurelio Pérez Sánchez, organizó un dispositivo especial de transporte gratuito con nueve guaguas para facilitar el desplazamiento de los feligreses hasta la capital grancanaria.

Siete guaguas salieron desde Maspalomas

El principal punto de salida se situó en las inmediaciones del Estadio de Maspalomas, desde donde partieron siete guaguas hacia Las Palmas de Gran Canaria.

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La salida coincidió prácticamente con la intervención del Santo Padre en el muelle de Arguineguín, uno de los momentos destacados de la jornada para los asistentes del municipio.

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