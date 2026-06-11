Miguel González, autor de 'Valleseco entre las brumas de la historia': "Casi toda la población de Valleseco procede de la casa cuna del hospital San Martín de Las Palmas"

¿Qué ha buscado plasmar en este libro?

Siempre me había interesado la historia del Valleseco. El libro es prácticamente la historia de la parroquia, porque hasta 1943 tiene artículos más ricos en documentos que el Ayuntamiento. Quise plasmar historia, pero que los protagonistas sean sus personas, que vayan a misa y digan "¡ah mira! este es el retablo que dijo Miguel; este es San Pedro, porque tiene esto, este es Santiago 'el mayor', porque tiene esto". Es darle una interpretación, un significado, para que la gente mayor y los niños conozcan la historia.

¿Es un libro educativo?

Pedagógico y didáctico, siempre con un vocabulario ameno y de fácil lectura, para que la gente lo entienda. Pretendo que el libro sirva como un manual dentro de la iglesia.

¿Cómo fueron los preparativos?

Desde que me jubilé siempre había colaborado en el programa de fiestas de San Vicente y la Virgen Encarnación, y propuse un día hacer la interpretación iconográfica del retablo del altar mayor de San Vicente Ferrer que se publicó en Crónica de Gran Canaria. Desde entonces, cada dos o tres meses escribo un artículo. Yo me nutro para buscar toda esa información en los archivos de la parroquia y del ayuntamiento, y después voy dos veces en semana al Archivo Histórico Provincial y al Museo Canario, y lo complemento.

"En el municipio hubo cuatro cementerios al mismo tiempo" Miguel González Pérez — Autor del libro 'Valleseco entre las brumas de la historia'

¿Se ha llevado muchas sorpresas en su investigación?

Un montón. Y me digo: ¡pero será posible esto! Pero tengo un problema, que me emociono y se lo cuento a todo el mundo, lo apunto en un papel y después guardo tan bien el papel que no lo encuentro.

¿Por ejemplo?

Tengo guardado cuándo vino Santa Rita a Valleseco, pero después resulta que lo guardé y ahora no encuentro dónde está el periódico. Y un montón de incógnitas, por eso se titula Valleseco entre las brumas de la historia, porque Valleseco todo el mundo lo conoce verde, que hace frío, muy bonito, precioso, pero después claro. El panadero, cuando me trae todos los días el pan, yo le pregunto ¿cómo está el tiempo? Y me contesta: "Hay bruma". Es neblina que viene del mar en verano, que refresca. Por eso le puse bruma.

¿Qué acontecimiento histórico ha quedado perdido con el paso del tiempo?

En Valleseco hemos tenido cuatro cementerios al mismo tiempo, a pesar de ser un pueblo tan pequeño. El que está a la entrada del pueblo, que duró como 11 meses; después hicieron un segundo, donde ahora hay una cancha de petanca encima; el cementerio de cólera morbo, que no está localizado; y después está el cementerio actual. Por otro lado, la gente de Valleseco piensa que procede de Teror, porque éramos su pago cumbrero, pero la población prácticamente procede de la casa cuna del hospital San Martín de Las Palmas. Entonces había una nodriza, una señora que daba el pecho a lo mejor a diez o doce chiquillos. Los traían aquí a Valleseco y le daban ralera de leche y gofio, que seguro sería leche de cabra.

"Me ha impactado Josefa Curbelo, que nació en San Bartolomé de Lanzarote, porque antes las mujeres no iban a estudiar a la Escuela de Magisterio"

¿De qué año hablamos?

Estamos hablando de 1846, 1850, 1870, entonces los niños se morían y pocos sobrevivían. Y hay un hecho importantísimo que me dejó los pelos de punta, y es que la partida de bautismo de una niña dice que murió porque la mató una cochina. Me quedé sorprendido y lo volví a leer y digo ¡será posible! A lo mejor la niña se escapó, tendría nueve meses, la cochina estaba suelta y la mató. Valleseco es un pueblo muy sufrido. Las mujeres se merecen aquí en Valleseco un premio a la entrada del pueblo más grande que la Torre Eiffel, porque son mujeres trabajadoras, responsables, lo digo también por mi mujer, que es maestra.

¿Y qué personaje destacaría de los que ha estudiado

En Valleseco solamente hay una calle con el nombre de una mujer, que es Cha Dominga, en Lanzarote, por Dominguita Rivera. Descubrí que Olivia Stone estuvo aquí y que hizo dos rutas, la sur bajando de Artenara y la norte de Firgas, y decribió cómo era el cementerio. A mí me ha impactado Josefa Curbelo, que nació en San Bartolomé de Lanzarote, porque antes las mujeres no iban a estudiar a la Escuela de Magisterio. Si querías ser maestra tenías que ir a examinarte a Tenerife o a Sevilla, a la escuela literaria. Si tú llegas a ver la letra de esta mujer, era preciosa. Murió con 54 años y el Ayuntamiento propuso al Ministerio de Institución Pública en la época de Alfonso XIII darle un premio. Estamos hablando de 1912. También es importante don Francisco Caballero del Toro, un cura patrimonial; de él lo tengo todo, menos una foto.

¿Cuál fue su aportación?

Trajo la Virgen de la Encarnación, la segunda, de candelero, es decir, solamente tiene la cara y brazos. Después trajo un niño Jesús de Madrid y unos candeleros también de Barcelona. Caballero del Toro fue el que movió todo el engranaje para hacer la nueva iglesia. Era de las familias más ricas de Las Palmas y trajo las campanas actuales. Hay un artículo en el libro en el que se cuenta cómo las trajo. Estuve buscando el testamento más de dos años. Pero es que testó el mismo año que murió. Y cuando había visto ya hasta lo menos 60 años para atrás vi que era imposible. Al volver lo encontré. Me quedé tan emocionado que les dije en el Archivo Histórico que me dieran un abrazo. Aquí dejó la Virgen de la Encarnación, el niño Jesús, las campanas. Tengo la documentación de cómo bajaron las campanas, se fundieron en bronce y se enriqueció el bronce en Barcelona. Cuando llegaron a Las Palmas, se desembarcaron en el muelle de San Telmo. En el McDonald's actual de la calle Triana estuvieron las campanas almacenadas. Y después las bendijo el obispo Urquinaona, porque Caballero de Toro era su niño preferido, en la iglesia de San Francisco, al lado del Gabinete Literario.

¿Quén más?

Noticias relacionadas

Otro personaje muy importante es José Rafael Navarro, que fue el primer maestro y luchó para que las niñas fueran a estudiar. La casa donde está la administración de lotería actual, que lo sabe poca gente, fue la primera escuela; y, al lado, en la ferretería fue la escuela de niñas. Un concejal amigo suyo dice en el acta que las niñas en Vallesqueco estaban muy embrutecidas. Y muy importante fue Mateo Saavedra, que era un cura que trajo el órgano y se peleaba con el Ayuntamiento en cada momento. Un día se cabrearon y le descargó una carreta de piedras en la carretera. El Ayuntamiento le dio un mes y no quitó las piedras. Como hay que nombrar a la Comunidad del Císter de Teror, que hizo el primer vestido de la Encarnación, en el Palacio Episcopal. La guinda es don Andrés Rodríguez Herrera, que es de El Caserón, y fue canónico de la Santa Iglesia. Fue el primer niño que estudió en Las Palmas, se hizo cura, y con una beca del Obispado fue a estudiar a Roma.