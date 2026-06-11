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MMT FEST 2026 comienza con una experiencia única junto a Sala Scala y su nuevo espectáculo NOMAD

La experiencia “NOMAD by MMT” inauguró cinco días de música, moda y espectáculos que convertirán Maspalomas en uno de los grandes epicentros culturales del verano en CanariasMaspalomas, a 10 de junio de 2026

Sala Scala Gran Canaria Nomad

Sala Scala Gran Canaria Nomad / LP / DLP

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Renata Domingo

Las Palmas de Gran Canaria

MMT FEST 2026 dio el pistoletazo de salida a una nueva edición con una experiencia muy especial celebrada en Sala Scala Gran Canaria. Bajo el nombre de “NOMAD by MMT”, invitados, artistas y participantes del Concurso Internacional de Cantantes pudieron disfrutar de una velada donde la música, la gastronomía y el espectáculo fueron protagonistas.

La cita permitió descubrir NOMAD, el nuevo dinner show de Sala Scala estrenado el pasado 28 de mayo, una espectacular producción inmersiva que propone un recorrido por la cultura de las Islas Canarias y su conexión con Europa, África y América a través de la música, la danza, la gastronomía y una impresionante puesta en escena.

Uno de los grandes protagonistas de la noche fueron los participantes del Concurso Internacional de Cantantes MMT 2026, que ofrecieron sus primeras actuaciones ante el público. Sobre el escenario actuaron Zac Costa (Cuba), Zektor (Venezuela), Paula Trejo (Gran Canaria), Runa (Barcelona), Natalia Bracho (Málaga), Jorge del Hierro (San Roque, Cádiz), Ruenda (Palma de Mallorca), Harley Kusa (Bélgica), Laura Bera (Asturias), IAM Campillo (Madrid) y Tina Cruz (Colombia), reflejando una vez más el carácter internacional y multicultural del festival.

Torito en la gala Nomad by MMT

Torito en la gala Nomad by MMT / LP / DLP

La velada contó además con una votación especial entre los asistentes, que pudieron participar activamente en esta primera toma de contacto con los artistas antes de la gran final del sábado.

El evento reunió al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, al presidente de MMT FEST, Arno Richartz, y al popular comunicador Torito, que compartió con los participantes y asistentes una noche marcada por la emoción, la convivencia y el talento.

Otro de los momentos más aplaudidos llegó con la actuación de Drea Elis, ganadora del Concurso de Cantantes de Music Meets Tourism 2025, que volvió a demostrar su energía y conexión con el público, cantando su single grabado con el festival, "No era amor".

Con esta primera cita, MMT FEST 2026 inicia cinco días de música, cultura y experiencias en Maspalomas Costa Canaria. El festival continuará este jueves con la celebración de los MMT AwARds 2026, la gala benéfica que contará con las actuaciones de Paloma San Basilio, Oli P, Luis Muñoz, Drea Elis y una representación especial del espectáculo NOMAD.

Marco Aurelio Pérez, Alcalde de San Bartolomé de Tirajana junto a Arno Richartz, presidente de MMT

Marco Aurelio Pérez, Alcalde de San Bartolomé de Tirajana junto a Arno Richartz, presidente de MMT / LP / DLP

La programación seguirá el viernes con el MMT Fashion Show, protagonizado por María Lafuente, José Perea, Mado Vigarok, Beatriz Hernández y Raysadot Couture, y con la esperada DJ’s Battle, que reunirá talento nacional e internacional junto a invitados como Sofía Cristo, DJ Valdi, Pablo Morillo, Juani Reyes, Arthurman y Antonio Boada.

El sábado llegará uno de los formatos más consolidados del festival con la gran final del Concurso Internacional de Cantantes MMT 2026, acompañada por las actuaciones de J Kbello y del dúo LucyCalys y Tony Grox.

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Finalmente, el domingo, MMT FEST pondrá el broche de oro a esta edición con el gran multiconcierto que reunirá a Juan Magán, Cascada, Soraya, Bombai, Nancys Rubias, Sabrina, Divas, Ledes Díaz, Drea Elis y el ganador o ganadora del Concurso Internacional de Cantantes, consolidando una edición que aspira a ser la más ambiciosa de la historia del festival.

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