Visita del papa León XIV a Canarias
Nieta, hija, abuela y bisabuela: cuatro generaciones esperan al papa León XIV en Las Palmas de Gran Canaria con la esperanza de que bendiga a Valentina
Elvira Canella amamantaba este jueves a Valentina, su hija de apenas dos meses, mientras aguarda en el Guiniguada la llegada del papa León XIV durante su vivita a Las Palmas de Gran Canaria. Para la madre, profundamente creyente, la posibilidad de que la pequeña reciba la bendición del santo padre supone una emoción difícil de describir. “Yo siento mucho la fe y sería como si la cuidara y le transmitiera paz. Siendo ella tan pequeña, sería un honor”, explicó Canella, visiblemente ilusionada ante una jornada que calificó de histórica.
Junto a ella esperaban cuatro generaciones de la familia: Valentina, su madre, su abuela y su bisabuela. Canella, que vivió la fe intensamente desde niña gracias a sus abuelos, estaba acompañada por ellos tras viajar desde Almería para presenciar la visita del pontífice.
También se encontraba el tío de Valentina, preparado para captar en fotos y vídeos el momento en caso de que la niña llegue a manos de León XIV. La familia vive esa posibilidad entre la expectación y la incertidumbre: “En Madrid sí se paró, pero en Barcelona vimos que fue muy rápido; no sé si aquí será igual”.
La familia lleva horas esperando para ver personalmente al papa León XIV una vez llegue a la capital para participar en un acto en la catedral junto a miembros de la Iglesia canaria.
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