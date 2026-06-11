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El papa León XIV y su Apple Watch: el símbolo más moderno del Vaticano

El uso del reloj inteligente genera debate sobre la adaptación de la Iglesia a los nuevos tiempos frente a la simbología tradicional

El papa León XIV y su Apple Watch: el símbolo más moderno del Vaticano

El papa León XIV y su Apple Watch: el símbolo más moderno del Vaticano / LP / DLP

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Aarón Cabrera Artiles

El Santo Padre ha llamado la atención en sus primeras apariciones públicas por un detalle que no ha pasado desapercibido: el uso de un Apple Watch. Un elemento tecnológico poco habitual en la imagen tradicional del pontífice y que ya ha generado comentarios en redes sociales.

Un detalle que rompe con la imagen clásica del Vaticano

La presencia de un reloj inteligente en la muñeca del papa ha abierto el debate sobre la evolución de la figura papal en la era digital. Aunque no se trata de un accesorio oficial ni institucional, su uso refleja una conexión con la tecnología mucho más visible que en pontífices anteriores.

Sin embargo, el Apple Watch no es un reloj de lujo como muchos podrían pensar, sino más bien una herramienta útil para el día a día. Sirve para recibir mensajes, monitorizar la actividad física, consultar información como el tiempo o mantenerse conectado.

En cierto sentido, este reloj resulta bastante representativo del mundo actual. Además, el papa León XIV es un gran aficionado al deporte; sobre todo le gusta el tenis, la natación y el béisbol, algo que encajaría perfectamente con las utilidades del Apple Watch.

Un papa conectado con la tecnología

León XIV ha mostrado desde el inicio de su pontificado un perfil más abierto a los cambios tecnológicos y a la comunicación contemporánea. Su presencia digital y su relación con las nuevas herramientas de información han sido destacadas desde su elección.

En la actualidad vivimos en una cultura donde la utilidad inmediata tiene más valor que la permanencia, algo que ha alejado la figura del papa de símbolos arcaicos. En sí mismo, se observa cómo ha cambiado nuestra relación con el poder, con el consumo y con la propia idea de autoridad.

El Papa León XIV mantiene un encuentro eclesial con las entidades de caridad y asistencia diocesana en la Iglesia de San Agustín en Barcelona

El Papa León XIV mantiene un encuentro eclesial con las entidades de caridad y asistencia diocesana en la Iglesia de San Agustín en Barcelona / David Zorrakino/Europa Press/Pool - Europa Press

El detalle del reloj ha generado interpretaciones diversas. Para algunos, simboliza la adaptación de la Iglesia a los nuevos tiempos. Para otros, contrasta con la estética y la simbología tradicional del papado.

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En cualquier caso, la imagen de León XIV con un dispositivo tecnológico en la muñeca se ha convertido en uno de los elementos más comentados de sus primeras semanas como papa, reforzando su perfil como un líder religioso en una etapa de transición digital.

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