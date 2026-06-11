Este es el símbolo de mayor autoridad del papa León XIV: el Anillo del Pescador único en el mundo

La llegada del papa León XIV a Gran Canaria ha puesto el foco sobre muchos de los símbolos que acompañan al pontífice en sus actos públicos. Entre ellos destaca una pieza cargada de historia y significado: El Anillo del Pescador, una joya única que representa la máxima autoridad del sucesor de San Pedro y que no solo puede llevar una persona en todo el mundo.

¿Cuál es el significado del Anillo del Pescador?

El Anillo del Pescador presenta un valor simbólico muy profundo: actúa como sello de auténtica fe, una misión encomendada a Pedro según el Evangelio de Lucas. En el interior de la joya se encuentra grabado el nombre de León XIV, mientras que en el exterior se representa al propio San Pedro con las llaves y la red, símbolos de su misión apostólica.

El Anillo del Pescador es uno de los símbolos más reconocibles del papado. Tradicionalmente, cada pontífice recibe un anillo propio al inicio de su pontificado. La pieza es exclusiva para cada papa y suele incorporar elementos relacionados con su identidad y con la misión que desempeña al frente de la Iglesia.

Una pieza única en el mundo

El carácter exclusivo del Anillo del Pescador va más allá de su diseño. Cuando finaliza un pontificado, la pieza deja de utilizarse y queda inutilizada para evitar cualquier uso posterior que pueda vincularse a la autoridad papal. Por este motivo, no existen dos anillos iguales ni dos pontífices que compartan la misma pieza. Cada uno forma parte de la historia de un papa concreto y de una etapa determinada de la Iglesia.

Con la visita de León XIV a Canarias, este símbolo vuelve a cobrar protagonismo ante miles de fieles que tendrán la oportunidad de ver de cerca uno de los objetos más emblemáticos y reconocibles del Vaticano.

Francisco rompió la tradición con un anillo plateado

A lo largo de la historia reciente, cada pontífice ha incorporado matices propios a uno de los símbolos más importantes del papado. Uno de los casos más llamativos fue el de Francisco, quien decidió introducir un cambio significativo en el tradicional Anillo del Pescador.

Aunque aceptó portar esta pieza como marca de su autoridad como sucesor de San Pedro, optó por una versión elaborada en plata dorada, alejándose del uso del oro macizo que había caracterizado históricamente a muchos de sus predecesores.

La decisión fue interpretada como un reflejo de la sencillez y austeridad que marcaron su pontificado desde el primer momento. Con León XIV, el Anillo del Pescador vuelve a ocupar un lugar destacado entre los elementos que identifican al nuevo pontífice y que mantienen viva una tradición con siglos de historia en la Iglesia católica.