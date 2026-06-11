Tráfico tranquilo en la GC-1 durante la mañana de este jueves por la visita del papa León XIV

Jornada inusual en la autopista GC-1 este jueves, 11 de junio de 2026, con motivo de la visita del papa León XIV a Canarias, que ha arrancado esta mañana en Gran Canaria.

La vía con más tráfico de la isla ha estado tranquila durante la mañana debido a las restricciones en la circulación para dejar paso a la comitiva papal.

Tras llegar a la Base Aérea de Gando en un avión de Iberia procedente de Barcelona, el pontífice recorrió unos 45 kilómetros desde esas instalaciones hasta Arguineguín (municipio de Mogán), donde conoció, en el rebautizado como "muelle de esperanza", de primera mano la realidad de la crisis migratoria. Posteriormente, se dirigió hacia Las Palmas de Gran Canaria para participar este mediodía en el acto en la Catedral de Santa Ana.

El primer corte dinámico en sentido sur tuvo lugar entre las 10:30 y las 11:45 horas. Tras finalizar el acto en Arguineguín, se procedió a realizar el corte dinámico previsto en sentido norte, hacia Las Palmas de Gran Canariaentre las12:15 y las 13:15 horas, medida que ha afectado a los conductores que se desplazaban desdeTelde, el sureste y el sur hacia Las Palmas de Gran Canaria.

Para los que tengan que circular desde el Sur hasta la capital grancanaria, se recomiendan que lo hagan entre las 14:00 y las 16:30 horas.

A medida que se han ido abriendo los diferentes tramos de la GC-1 en sentido a Las Palmas de Gran Canaria, se ha ido notando la fluidez en el tráfico y la incorporación de los vehículos a la citada carretera, "aunque sin retenciones", según fuentes de los equipos de emergencias. Sin embargo, las vías del interior sí han soportado durante esta mañana, más coches de lo habitual.

Cortes en la Circunvalación y en el entorno de Siete Palmas esta tarde

Por la tarde, los cortes en las vías se trasladarán a la GC-3 y al entorno de Siete Palmas. En la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria están previstos cortes dinámicos en sentido norte entre los kilómetros 6 y 9 de 17.30 a 18.30 horas, coincidiendo con los desplazamientos hacia el Estadio de Gran Canaria.

Más tarde, entre las 19.30 y las 21.00 horas, las restricciones afectarán al sentido sur entre los kilómetros 9 y 6, dentro del dispositivo de salida tras la misa. Además, el carril de deceleración del kilómetro 9 permanecerá cerrado entre las 13.00 y las 21.00 horas.