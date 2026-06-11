Última hora del tráfico en Gran Canaria por la visita del papa, en directo | Restricciones, calles cortadas, dónde aparcar y afectaciones en el transporte público

La movilidad en Gran Canaria afronta este jueves, 11 de junio, una jornada especialmente complicada por la visita del papa León XIV a Canarias. El pontífice tiene previsto visitar durante la mañana el muelle de Arguineguín, en el sur de la isla, y la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, antes de presidir por la tarde, a partir de las 18:30 horas, una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria. Se espera la asistencia de más de 40.000 personas entre el recinto, los accesos y la zona exterior habilitada como fanzone.

LA PROVINCIA activa este directo para seguir minuto a minuto la última hora del tráfico en Gran Canaria, los cortes de carreteras, las retenciones, los desvíos, dónde aparcar y las recomendaciones de movilidad en una jornada en la que se prevén complicaciones en puntos clave como la GC-1, Triana-Vegueta, Siete Palmas y el entorno del estadio de Gran Canaria.