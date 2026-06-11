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Última hora del tráfico en Gran Canaria por la visita del papa, en directo | Restricciones, calles cortadas, dónde aparcar y afectaciones en el transporte público

El viaje del papa León XIV obliga a activar cortes, desvíos y refuerzos de transporte público en una jornada marcada por las restricciones en la GC-1, Triana-Vegueta, Siete Palmas y el entorno del Estadio de Gran Canaria

Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria

Vista del tráfico en la GC-1; en la miniatura, el papa León XIV

Vista del tráfico en la GC-1; en la miniatura, el papa León XIV / LP/DLP

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Fátima Martel Brito

Johanna Betancor Galindo

Aránzazu Fernández

Las Palmas de Gran Canaria

La movilidad en Gran Canaria afronta este jueves, 11 de junio, una jornada especialmente complicada por la visita del papa León XIV a Canarias. El pontífice tiene previsto visitar durante la mañana el muelle de Arguineguín, en el sur de la isla, y la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, antes de presidir por la tarde, a partir de las 18:30 horas, una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria. Se espera la asistencia de más de 40.000 personas entre el recinto, los accesos y la zona exterior habilitada como fanzone.

LA PROVINCIA activa este directo para seguir minuto a minuto la última hora del tráfico en Gran Canaria, los cortes de carreteras, las retenciones, los desvíos, dónde aparcar y las recomendaciones de movilidad en una jornada en la que se prevén complicaciones en puntos clave como la GC-1, Triana-Vegueta, Siete Palmas y el entorno del estadio de Gran Canaria.

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