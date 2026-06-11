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Última hora del tráfico en Gran Canaria por la visita del papa, en directo | Restricciones, calles cortadas, dónde aparcar y afectaciones en el transporte público
El viaje del papa León XIV obliga a activar cortes, desvíos y refuerzos de transporte público en una jornada marcada por las restricciones en la GC-1, Triana-Vegueta, Siete Palmas y el entorno del Estadio de Gran Canaria
Visita del papa León XIV a Canarias, en directo: horario, recorrido, misa y última hora de un viaje histórico a Gran Canaria
La movilidad en Gran Canaria afronta este jueves, 11 de junio, una jornada especialmente complicada por la visita del papa León XIV a Canarias. El pontífice tiene previsto visitar durante la mañana el muelle de Arguineguín, en el sur de la isla, y la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, antes de presidir por la tarde, a partir de las 18:30 horas, una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria. Se espera la asistencia de más de 40.000 personas entre el recinto, los accesos y la zona exterior habilitada como fanzone.
LA PROVINCIA activa este directo para seguir minuto a minuto la última hora del tráfico en Gran Canaria, los cortes de carreteras, las retenciones, los desvíos, dónde aparcar y las recomendaciones de movilidad en una jornada en la que se prevén complicaciones en puntos clave como la GC-1, Triana-Vegueta, Siete Palmas y el entorno del estadio de Gran Canaria.
Fátima Martel Brito
Mapa de los cortes de tráfico en Gran Canaria el jueves 11 de junio por la visita del papa León XIV: horarios y tramos afectados
Canarias afronta hoy uno de los mayores dispositivos de movilidad y seguridad de los últimos años por la visita del Papa León XIV al Archipiélago. Los cortes de tráfico se concentrarán principalmente el jueves 11 de junio en Gran Canaria y el viernes 12 de junio en Tenerife, coincidiendo con los desplazamientos de la comitiva pontificia y los actos multitudinarios previstos en ambas islas.
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