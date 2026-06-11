La visita del papa León XIV al muelle de Arguineguín, un encuentro «humanitario» que trasciende religiones y fronteras

«Somos musulmanes, pero estamos aquí porque el papa va a dar un mensaje importante para toda la sociedad». Muchos de los chicos migrantes que este jueves acudieron al muelle de Arguineguín para el encuentro con el pontífice León XIV coincidieron en que, más allá de la religión, la cita se convirtió en un mensaje de carácter social.

En Arguineguín no solo se reunieron personas católicas deseosas de conocer al máximo representante de la Iglesia. Fue algo más amplio: un encuentro que trascendió credos y fronteras. Swami Rameshw Aranda Giri Maharaj, representante de la Federación Hindú de España, acudió al acto por «la humanidad» del encuentro. Su opinión es clara: «Hay que cambiar la percepción que tenemos de las personas migrantes». En este sentido, añadió que, si la sociedad comprendiera lo que implica que personas lleguen desde otros países «sufriendo, buscando una nueva vida, buscando cómo acomodarse y cómo crecer con nuestra sociedad», la población estaría ante una riqueza «que hay que saber valorar, cuidar y atender adecuadamente» y remarcó: «No estamos aquí porque somos hindúes, estamos aquí porque somos humanos».

A su presencia en el muelle se sumó la del subdelegado de la Comisión Islámica, Mohamed Amjahdi, quien afirmó que la visita del pontífice invita a la renovación de la fe: «Hay mucha gente que se está equivocando en el camino». En un escenario marcado por la apelación a la esperanza y a la igualdad, insistió en que «las personas, al final, somos todas iguales». El muelle de Arguineguín se convirtió el jueves en un punto de encuentro entre confesiones unidas por un mismo «gesto humanitario», que puso en valor la empatía entre personas.