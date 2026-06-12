El acceso provisional al Ecoparque Norte desde la GC-3 evitará el paso diario de más de 200 camiones por Salto del Negro

La Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria avanza en la construcción del nuevo acceso provisional al Ecoparque Norte desde la GC-3, una actuación que permitirá desviar buena parte de los más de 200 camiones que acceden diariamente a estas instalaciones y que actualmente atraviesan el barrio de Salto del Negro.

La actuación persigue reducir las molestias derivadas del tráfico pesado, los ruidos y los olores asociados al transporte de residuos.

La obra, adjudicada a Hnos. García Álamo S.L. y dotada con una inversión de 714.500 euros (IGIC incluido), presenta actualmente un grado de ejecución del 35% y tiene prevista su finalización en agosto.

Durante una visita a las obras, el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, destacó que "esta obra responde a una demanda vecinal, que han venido soportando durante décadas el tránsito de vehículos pesados vinculados a la actividad del Ecoparque. Nuestro objetivo es reducir al máximo esas molestias y mejorar su calidad de vida", afirmó.

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El consejero añadió que "las limitaciones técnicas y normativas existentes impedían habilitar un acceso completo con entrada y salida directa desde la GC-3, por lo que se ha optado por una solución viable que permitirá disminuir de manera significativa el tránsito de camiones por Salto del Negro mientras seguimos avanzando en soluciones definitivas".