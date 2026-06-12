El canario Fabio Agostini gana 'La Casa de los Famosos 6': así es el reality de Telemundo y por qué su victoria ha dado la vuelta al mundo

El influencer y modelo grancanario Fabio Agostini se ha proclamado ganador de la sexta temporada de La casa de los famosos, el reality show de la cadena mexicana Telemundo. El canario se alzó con la victoria esta noche y se embolsó los 200.000 dólares del premio final del programa.

Hasta ahora, el nombre de Fabio Agostini era conocido por muy pocos en la isla, pero en México y parte de centro y Sudamérica es toda una celebridad. El canario ha ganado uno de los programas de televisión más famosos del país. Este formato es conocido como el Gran Hermano mexicano, y Agostini se impuso en la gran final tras 115 días de convivencia y consiguió el respaldo mayoritario de la audiencia.

La victoria supone un nuevo hito en la trayectoria televisiva del modelo y creador de contenido, que ya había demostrado su capacidad para destacar en programas de telerrealidad en Hispanoamérica y que ahora suma uno de los títulos más codiciados de la televisión hispana.

Un concurso basado en la convivencia y las estrategias

La Casa de los Famosos reúne a personalidades conocidas de distintos ámbitos para convivir bajo el mismo techo completamente aisladas del exterior. Durante su estancia, los participantes no disponen de teléfonos móviles, acceso a internet ni contacto habitual con familiares, mientras las cámaras registran su día a día las 24 horas.

A lo largo del concurso deben superar pruebas semanales, enfrentarse a nominaciones internas y sobrevivir a las votaciones del público, que decide quién continúa en la competición y quién abandona la casa. El objetivo final es convertirse en el último concursante en pie y alzarse con el premio en metálico.

Las alianzas, los conflictos de convivencia y las estrategias para mantenerse dentro del programa son algunos de los ingredientes que han convertido al formato en uno de los espacios de mayor repercusión en redes sociales entre la audiencia hispana.

Fabio Agostini, de Gran Canaria a referente de los realities

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1990, Fabio Agostini comenzó su carrera vinculado al deporte y al mundo del fitness antes de hacerse un hueco en la televisión. Tras intentar desarrollar una trayectoria como futbolista y pasar por distintos empleos fuera de España, encontró en los programas de entretenimiento una oportunidad que acabaría cambiando su vida profesional.

Su popularidad creció gracias a su participación en concursos televisivos de gran seguimiento y posteriormente consolidó su imagen en otros países latinoamericanos. Con el paso de los años se ha convertido en uno de los rostros habituales de este tipo de formatos, caracterizado por una personalidad competitiva y directa.

En la sexta edición del concurso, Agostini consiguió llegar hasta el desenlace tras superar semanas de nominaciones, pruebas y cambios de estrategia dentro de la casa. Finalmente, el respaldo de los espectadores le permitió imponerse a la modelo Celinee Santos.