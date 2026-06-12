Agüimes
La cancha de Los Corralillos reabre con un vallado más alto y seguro
El Ayuntamiento de Agüimes sustituye el cerramiento original de la instalación, que presentaba deterioro, por una estructura de unos ocho metros de altura
La cancha deportiva de Los Corralillos, en Agüimes, cuenta ya con un nuevo vallado perimetral tras la renovación del cerramiento original, una actuación municipal con una inversión cercana a los 40.000 euros. Los trabajos han permitido sustituir una estructura deteriorada por un vallado de mayor altura, con el objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios y prolongar la vida útil de la instalación.
Un cerramiento de mayor altura
El nuevo vallado alcanza aproximadamente los ocho metros de altura, una medida pensada para reducir la salida de balones fuera del recinto deportivo. Esta circunstancia había generado problemas en el entorno de la cancha, especialmente hacia las fincas colindantes, y suponía un riesgo para los jóvenes que utilizaban habitualmente este espacio del barrio.
La actuación ha consistido en el reemplazo del vallado anterior, que presentaba un avanzado estado de deterioro. Algunos tramos se encontraban caídos o dañados, además de no contar con la altura suficiente para el uso deportivo de la instalación.
Remates en los próximos días
Durante los próximos días está prevista la ejecución de trabajos complementarios. Entre ellos figuran la instalación de una nueva puerta de acceso y pequeñas actuaciones de protección y acabado en soldaduras y elementos metálicos.
Estas labores servirán para reforzar la resistencia del vallado frente a la corrosión y mejorar su durabilidad. Con la reapertura de la cancha, los vecinos de Los Corralillos disponen de un espacio renovado para la práctica deportiva y el ocio al aire libre, en respuesta a una demanda trasladada por residentes del barrio.
Visita municipal a la obra
El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, el concejal de Urbanismo y Obras Públicas, Rubén Romero, y el concejal de Deportes, Alberto Santana, visitaron este jueves la cancha para comprobar el resultado de los trabajos ejecutados. La renovación forma parte de las mejoras que el Ayuntamiento de Agüimes desarrolla en diferentes infraestructuras deportivas del municipio.
El nuevo cerramiento se ha diseñado también para facilitar futuras labores de mantenimiento. La calidad de los materiales empleados y la posibilidad de sustituir elementos concretos en caso de desperfectos buscan evitar un deterioro acelerado de la instalación.
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