Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incidencia en el avión del papa León XIVCarlos Saavedra como jefe de la Policía LocalPlanes fin de semanaJesé - UD Las PalmasOferta Pública de Empleo 2026Mejores calificaciones de la PAU
instagramlinkedin

Agüimes

La cancha de Los Corralillos reabre con un vallado más alto y seguro

El Ayuntamiento de Agüimes sustituye el cerramiento original de la instalación, que presentaba deterioro, por una estructura de unos ocho metros de altura

Vallado de la cancha los Corralillos en Agüimes

Vallado de la cancha los Corralillos en Agüimes / LP/DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Yeremi Almeida González

Yeremi Almeida González

Las Palmas de Gran Canaria

La cancha deportiva de Los Corralillos, en Agüimes, cuenta ya con un nuevo vallado perimetral tras la renovación del cerramiento original, una actuación municipal con una inversión cercana a los 40.000 euros. Los trabajos han permitido sustituir una estructura deteriorada por un vallado de mayor altura, con el objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios y prolongar la vida útil de la instalación.

Un cerramiento de mayor altura

El nuevo vallado alcanza aproximadamente los ocho metros de altura, una medida pensada para reducir la salida de balones fuera del recinto deportivo. Esta circunstancia había generado problemas en el entorno de la cancha, especialmente hacia las fincas colindantes, y suponía un riesgo para los jóvenes que utilizaban habitualmente este espacio del barrio.

La actuación ha consistido en el reemplazo del vallado anterior, que presentaba un avanzado estado de deterioro. Algunos tramos se encontraban caídos o dañados, además de no contar con la altura suficiente para el uso deportivo de la instalación.

Remates en los próximos días

Durante los próximos días está prevista la ejecución de trabajos complementarios. Entre ellos figuran la instalación de una nueva puerta de acceso y pequeñas actuaciones de protección y acabado en soldaduras y elementos metálicos.

Estas labores servirán para reforzar la resistencia del vallado frente a la corrosión y mejorar su durabilidad. Con la reapertura de la cancha, los vecinos de Los Corralillos disponen de un espacio renovado para la práctica deportiva y el ocio al aire libre, en respuesta a una demanda trasladada por residentes del barrio.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, durante la visita a la cancha.

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, durante la visita a la cancha. / LP/DLP

Visita municipal a la obra

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, el concejal de Urbanismo y Obras Públicas, Rubén Romero, y el concejal de Deportes, Alberto Santana, visitaron este jueves la cancha para comprobar el resultado de los trabajos ejecutados. La renovación forma parte de las mejoras que el Ayuntamiento de Agüimes desarrolla en diferentes infraestructuras deportivas del municipio.

Noticias relacionadas y más

El nuevo cerramiento se ha diseñado también para facilitar futuras labores de mantenimiento. La calidad de los materiales empleados y la posibilidad de sustituir elementos concretos en caso de desperfectos buscan evitar un deterioro acelerado de la instalación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mapa de los cortes de tráfico en Gran Canaria el jueves 11 de junio por la visita del papa León XIV: horarios y tramos afectados
  2. Última hora del tráfico en Gran Canaria por la visita del papa, en directo: cierres al tráfico en la capital y dónde aparcar
  3. Guía para moverse por Gran Canaria el día 11 de junio: cortes, guaguas y aparcamientos el día del papa
  4. Gran Canaria, una ratonera durante 24 horas por la visita del papa León XIV
  5. La tecnología aterriza en las plataneras de La Aldea: una oruga teledirigida parecida a un 'tanque' única en Canarias optimiza tratamientos agrícolas y ahorra costes
  6. Noche de robos y corte de luz por la falta de policías en La Aldea: el ladrón estuvo 18 minutos en el centro del pueblo forzando la ventana
  7. Dos años y medio de obras dejan casi listo el esqueleto de Salto de Chira
  8. La historia de Paula Santana, la niña canaria que logró tocar el timple gracias a una prótesis 3D: 'Era mi sueño

La cancha de Los Corralillos reabre con un vallado más alto y seguro

La cancha de Los Corralillos reabre con un vallado más alto y seguro

Fuego, humo y altas temperaturas: San Bartolomé de Tirajana inaugura un campo de entrenamiento para bomberos pionero en Canarias

Fuego, humo y altas temperaturas: San Bartolomé de Tirajana inaugura un campo de entrenamiento para bomberos pionero en Canarias

Valsequillo abre el cajón y paga 1,7 millones en facturas heredadas "del anterior gobierno"

Valsequillo abre el cajón y paga 1,7 millones en facturas heredadas "del anterior gobierno"

Cheikh Dieng, el senegalés que llegó en patera a Arguineguín y entregó un regalo a León XIV en Gran Canaria: "El papa lleva mis palabras a dónde no alcanza mi voz"

Cheikh Dieng, el senegalés que llegó en patera a Arguineguín y entregó un regalo a León XIV en Gran Canaria: "El papa lleva mis palabras a dónde no alcanza mi voz"

El PSOE de San Bartolomé presenta alegaciones al estudio económico para desmunicipalizar hamacas y sombrillas en las playas del municipio

El PSOE de San Bartolomé presenta alegaciones al estudio económico para desmunicipalizar hamacas y sombrillas en las playas del municipio

La educación en valores en Santa Lucía tiene premio para 31 estudiantes que culminan la etapa de Primaria

La educación en valores en Santa Lucía tiene premio para 31 estudiantes que culminan la etapa de Primaria

La circunvalación de Arucas entra en su recta final con el asfaltado nocturno la próxima semana

La circunvalación de Arucas entra en su recta final con el asfaltado nocturno la próxima semana

Muere un pescador tras caer al mar en una zona de acantilados de Arucas

Muere un pescador tras caer al mar en una zona de acantilados de Arucas
Tracking Pixel Contents