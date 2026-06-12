La cancha deportiva de Los Corralillos en Agüimes se abre de nuevo al juego

El Ayuntamiento de Agüimes ha concluido las obras de renovación del vallado perimetral de la cancha deportiva de Los Corralillos, una actuación que ha contado con una inversión cercana a los 40.000 euros y que mejora de forma significativa la seguridad y funcionalidad de esta instalación.

Los trabajos han consistido en la sustitución completa del cerramiento original, que presentaba un avanzado estado de deterioro, con tramos caídos o dañados y una altura insuficiente que facilitaba la salida de balones hacia las fincas colindantes. Esta situación generaba molestias y riesgos para los usuarios, especialmente para los más jóvenes.

El nuevo vallado, de aproximadamente ocho metros de altura, permite evitar la salida de balones fuera del recinto y ofrece mayores garantías de seguridad. Además, se ha optado por materiales de mayor calidad y un diseño que facilita su mantenimiento y eventual sustitución en caso de desperfectos, lo que contribuirá a prolongar la vida útil de la instalación.

El concejal de Deportes, Alberto Santana, el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández y el edil de Urbanismo y Obras Públicas, Rubén Romero, en su visita a la cancha. / LP/DLP

El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, junto al concejal de Urbanismo y Obras Públicas, Rubén Romero, y el concejal de Deportes, Alberto Santana, visitaron la cancha para comprobar el resultado de la intervención.

En los próximos días se completarán los trabajos con la instalación de la nueva puerta de acceso y pequeñas actuaciones de acabado y protección en las soldaduras y elementos metálicos, con el objetivo de reforzar la resistencia frente a la corrosión y garantizar una mayor durabilidad.

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Esta actuación responde a una demanda vecinal y se enmarca en el plan municipal de mejora de infraestructuras deportivas en los distintos barrios. Con la reapertura de la cancha, Los Corralillos recupera un espacio renovado, más seguro y adecuado para la práctica deportiva y el ocio al aire libre.