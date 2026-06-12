Cheikh Dieng, el senegalés que llegó en patera a Arguineguín y entregó un regalo a León XIV en Gran Canaria: "El papa lleva mis palabras a dónde no alcanza mi voz"

Cheikh Dieng volvió a pisar este jueves, por primera vez, el muelle que le acogió cuando se jugó la vida en busca de un futuro mejor. El senegalés llegó al puerto de Arguineguín en patera desde Mauritania en 2021 y, cinco años después, retornó para participar en el acto más simbólico de la visita del papa León XIV a Canarias: "No había vuelto a estar en ese muelle desde que llegué. Estaba muy emocionado, me tocó muchísimo", cuenta Dieng, quién hizo entrega de un plato de barro conmemorativo al pontífice durante el evento centrado, precisamente, en la migración. El hombre de 38 años, a pesar de ser musulmán, vivió con gran ilusión un acontecimiento en el que el santo padre puso en valor la necesidad de acoger e integrar a aquellos que se ven obligados a partir dejándolo todo atrás. "El papa lleva mis palabras a dónde no alcanza mi voz", explica el varón.

Si bien nació en Senegal, Dieng vivía en Mauritania, donde se dedicaba a la pesca. Cada año había menos pescado, y junto a los peces, desaparecían las opciones de vivir una vida digna en el país mauritano. Al dedicarse al sector marítimo, tenía conocimiento de los "movimientos sospechosos" de embarcaciones que él sabía que eran utilizadas como pateras. En un momento dado, decide jugarse la vida para revertir su situación. "No fue una decisión fácil, pero decidí venir a Canarias con la esperanza de que las cosas podían cambiar a mejor. En Mauritania y Senegal no tenía futuro".

Estamos obligados a vivir juntos y, entre todos, aportamos nuestro granito de arena para mejorar la sociedad, cada uno desde nuestro papel Cheikh Dieng — Senegalés llegado en patera a Arguineguín

La ruta atlántica es de las más peligrosas del mundo y, según los últimos datos, se cobra la vida de una de cada cinco personas que intentan llegar a las costas del Archipiélago. Sin embargo, Dieng tuvo la suerte de aquellos que persiguen un destino cierto, y relata que a pesar de que un viaje en patera "nunca es tranquilo", tuvo la fortuna de que no había "ni viento, ni frío" durante los cuatro días de travesía y que todos los integrantes consiguieron llegar "en perfecto estado, sin problema ninguno".

Sus inicios en suelo canario no fueron sencillos. Tras varios días en el muelle, les alojaron en un hotel hasta que le dieron dos opciones: o ir a un centro de migrantes en Tenerife o quedarse en la calle. Debido al riesgo de ser repatriado si escogía la primera opción, eligió la segunda. Ahí se encontró con muchas dificultades, como la falta de recursos o la barrera lingüística, pero consiguió salir adelante y, cinco años después, se encuentra terminando una formación de montaje de placas solares. "Tuve la suerte de tener siempre gente muy buena a mi alrededor que me dieron muchísimo apoyo. Gracias a eso estoy aquí ahora", recuerda Dieng. El senegalés está esperando a conseguir el Número de Identidad Extranjero (NIE) para cumplir el objetivo que espera con más ganas desde su llegada: poder visitar su casa en Senegal para volver a ver a su familia.

Canarias, pueblo de acogida

El acto de Arguineguín giró en torno a la acogida e integración de los migrantes por parte del pueblo canario. Dieng, al igual que el papa León XIV, se deshace en halagos hacia los ciudadanos del Archipiélago: "Le doy una nota de diez sobre diez. Agradezco muchísimo el trabajo que me han dado y la forma en la que me han tratado siempre". En el evento del jueves en el muelle moganero, saludó al pontífice y le hizo entrega de un plato de barro conmemorativo, que lejos de ser un simple detalle, representaba la gratitud de todos los migrantes que estuvieron presentes, a pesar de que sólo él tuvo "el privilegio de poder estar ahí y saludarle".

Uno de los puntos más controvertidos de la visita de León XIV es el hecho de que viene motivada por el drama migratorio de los que llegan en patera, quienes, en su mayoría, no son católicos ni cristianos. Dieng es musulmán, pero él fue "como un humano, que también es migrante" y, a pesar de que no se puede obviar que se trata de una figura religiosa, la situación va más allá: "El discurso del papa me emocionó muchísimo, porque sentí que hablaba con mi voz. Ambos queremos que la situación mejore para todos los que se ven obligados a jugarse la vida y dejar todo atrás por un futuro mejor, y eso es lo más importante".

Recortar los tiempos de espera

Las condiciones tienen que mejorar, en su opinión, en los tiempos de espera necesarios para poder regularizar la situación de los migrantes. "Actualmente, hay que esperar tres años muy duros para poder tener los papeles. Uno va sobreviviendo buscándose la vida, haciendo trabajillos allí y allá, pero si fuera más fácil sería mejor para todos los que venimos aquí para mejorar nuestras vidas trabajando y colaborando con los españoles", expone el senegalés, quien también desea que la convivencia siga mejorando, debido a que "estamos obligados a vivir juntos y, entre todos, aportamos nuestro granito de arena para mejorar la sociedad, cada uno desde nuestro papel", sentencia Dieng.