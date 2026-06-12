La circunvalación de Arucas entra en su recta final con el asfaltado nocturno la próxima semana

Las obras de la circunvalación de Arucas entran en su recta final. De momento, la consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias llevará a cabo a partir de este domingo en horario nocturno de 22 a 6 horas de la mañana el acondicionamiento entre los puntos kilométricos 3+400 y 4+870, dentro de la carretera GC-20. Los trabajos permitirán ejecutar el asfaltado de la última capa de firme pendiente en toda la traza de la obra, por lo que se llevarán a cabo cortes temporales y desvíos alternativos.

El Gobierno de Canarias tiene previsto inaugurar la nueva carretera antes de que concluya este mes. Esto supondrá un alivio para vecinos y visitantes, que viene sufriendo desde hace meses las retenciones, después de coincidir estas obras y el cierre del Recinto Ferial por su remodelación, que se suman a los problemas cotidianos.

De momento, la nueva actuación tendrá una duración estimada de dos semanas, aunque la primera fase de afecciones al tráfico se concentrará entre el domingo 14 y el jueves 18 de junio.

Cambios en el recorrido

Durante las noches del domingo 14 y del martes 16 se asfaltará la glorieta de la gasolinera y sus accesos. Aunque las rotondas de Visvique y Arucas permanecerán operativas, el tronco principal de la vía GC-20 estará cerrado. Los vehículos que circulen desde Firgas hacia Las Palmas y quieran acceder a Arucas o continuar hacia la capital deberán hacerlo por el camino Los Callejones. En sentido contrario, quienes se desplacen desde Arucas hacia Firgas tendrán que utilizar la carretera del Pino y continuar por el paseo Poeta Pedro Lezcano.

Un operario realiza trabajo de asfaltado. / LP / DLP

La noche del lunes 15, los trabajos se trasladarán al tramo comprendido entre la glorieta de la gasolinera y la glorieta de Visvique. Esta actuación obligará al cierre del ramal de salida de la glorieta de la gasolinera en sentido Las Palmas, del paso inferior del enlace de Visvique y del ramal de incorporación a la GC-20 desde la glorieta de Visvique en dirección Firgas.

En este caso, los vehículos procedentes de Firgas con destino Las Palmas deberán acceder a la capital a través del paseo Poeta Pedro Lezcano y salir por la glorieta de Visvique. Los conductores que circulen desde Arucas hacia Firgas deberán hacerlo por la carretera del Pino y continuar posteriormente por el paseo Poeta Pedro Lezcano.

16,7 millones para 1.500 metros

El miércoles 17, las obras afectarán a la glorieta de Visvique, lo que obligará al cierre temporal de todos sus accesos e incorporaciones. Los vehículos deberán utilizar rutas alternativas por las carreteras GC-303 y GC-300 para acceder a Arucas, Las Palmas o Visvique, en función de su destino.

Finalmente, la noche del jueves 18 se ejecutarán trabajos de asfaltado en un tramo de la GC-20, en ambos sentidos de circulación, antes del paso inferior de acceso a Arucas por la zona de Cruz Roja. Este corte obligará a desviar el tráfico procedente de Firgas, Arucas y Las Palmas por los enlaces de Santidad, Cardones y Lomo Arucas.

La nueva circunvalación forma parte del corredor de la actual GC-20, una vía medular que une la costa de Arucas con Firgas. El tramo en obras mide unos 1.500 metros y se inicia en la glorieta de la Cruz Roja, donde recoge los tráficos de los núcleos de San Francisco Javier, Santidad y Juan XXIII, y con un recorrido por la Vega de Arucas conecta mediante otras dos rotondas con la carretera de Teror y la que va a Bañaderos, prolongándose hasta La Cruz de Firgas, lo que le permite captar los flujos de tráfico de núcleos de Firgas y Valleseco.

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La obra se adjudicó en marzo de 2023 por 16,7 millones de euros, con una duración inicial estimada de 18 meses, aunque los plazos se han alargado hasta superar los tres años. Por la carretera circulan más de 26.600 vehículos cada día.