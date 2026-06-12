Contenedores convertidos en gateras: así son los refugios para gatos en Ingenio

La colonia felina de Ingenio estrena estos días coloridas moradas donde refugiarse y alimentarse. El Ayuntamiento de Ingenio ha puesto en marcha una iniciativa que combina bienestar animal, sostenibilidad y creatividad mediante la reutilización de antiguos contenedores de residuos para convertirlos en gateras destinadas a las colonias de gatos del municipio. El proyecto busca ofrecer espacios seguros donde los gatos comunitarios puedan refugiarse, alimentarse y protegerse de las inclemencias meteorológicas, al tiempo que facilita una gestión más organizada de estas colonias.

La actuación ha sido impulsada por la Concejalía de Bienestar Animal, con la colaboración de la Concejalía de Servicios Públicos y del colectivo artístico Artis, que ha contribuido a la decoración de las estructuras. Gracias a este trabajo conjunto, elementos que habían quedado fuera de uso han sido transformados en refugios adaptados a las necesidades de los animales.

Refugios más seguros y funcionales

Los antiguos contenedores han sido acondicionados por el personal municipal para convertirlos en espacios cómodos y protegidos. Las nuevas gateras cuentan con accesos específicos para los animales mediante pequeñas puertas abatibles, una entrada trasera para facilitar la labor de las personas cuidadoras y baldas interiores que sirven de zona de descanso.

Momento de la instalación de las nuevas gateras hechas con viejos contenedores en Ingenio. / LP/DLP

Además, su diseño permite proteger a los gatos del viento, la lluvia y otras condiciones climáticas adversas, contribuyendo a mejorar su bienestar y facilitando el seguimiento y control de las colonias.

Primeras instalaciones en seis barrios

Las tres primeras gateras ya han sido instaladas en Lomo Juan, Vuelta Olivares y La Jurada, mientras que otras tres se encuentran en la fase final de decoración antes de ser ubicadas en Aguatona, La Pastrana y Barrio Nuevo.

La previsión municipal es continuar ampliando esta red de refugios aprovechando otros contenedores que vayan quedando fuera de servicio, reforzando así las actuaciones de atención y protección animal en diferentes zonas del municipio.

El concejal de Bienestar Animal, Rubén López, destacó que esta iniciativa constituye el inicio de una línea de trabajo que pretende seguir creciendo en los próximos años. Asimismo, agradeció la colaboración de Servicios Públicos por la cesión de los contenedores y la implicación del colectivo ARTIS, encargado de aportar un componente artístico al proyecto.

Arte al servicio del bienestar animal

Uno de los aspectos más singulares de la iniciativa es la intervención realizada por los integrantes de ARTIS, que han decorado las gateras con ilustraciones inspiradas en el mundo felino y en distintas expresiones culturales. Esta aportación convierte los refugios en elementos fácilmente identificables y aporta un valor añadido al paisaje urbano.

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Con este proyecto, Ingenio refuerza su compromiso con el bienestar animal y la economía circular, demostrando cómo la reutilización de materiales puede generar soluciones útiles para la comunidad. La iniciativa permite mejorar las condiciones de vida de los gatos comunitarios y promover una convivencia más respetuosa entre la ciudadanía y las colonias felinas presentes en el municipio.