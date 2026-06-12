La educación en valores en Santa Lucía tiene premio para 31 estudiantes que culminan la etapa de Primaria

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana celebró este viernes, 12 de junio, la 14ª edición de los Premios a la Trayectoria Personal y Académica, un acto que reunió en el Teatro Víctor Jara a alumnado, familias y profesorado para reconocer a 31 estudiantes que finalizan la etapa de Primaria.

Los galardones pusieron en valor no solo el rendimiento académico, sino también las cualidades personales del alumnado. Los premiados fueron elegidos por sus propios compañeros y compañeras por su solidaridad, compañerismo, actitud en el aula y capacidad para ayudar a los demás.

El escenario del teatro se transformó en un aula virtual, con una pantalla en la que se proyectaban los nombres de los estudiantes junto a sus padrinos y madrinas. Durante la ceremonia se escucharon testimonios de compañeros y familiares que destacaron la generosidad, el apoyo y la presencia positiva de los alumnos reconocidos.

Más allá de la educación

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, subrayó que, aunque el acto reconocía a 31 alumnos y alumnas, son muchos más quienes merecen ese homenaje. También defendió que la educación no consiste solo en adquirir conocimientos, sino en aprender a convivir, respetar los derechos humanos, promover la igualdad y defender valores como la libertad, la dignidad, la paz y la justicia.

Familiares, responsables políticos y profesorado de diferentes centros apoyaron al alumnado galardonado. / LP/DLP

Por su parte, el concejal de Educación, Mario Bordón, destacó el papel de las familias en el desarrollo del alumnado y recordó que estos premios no se basan únicamente en las calificaciones, sino en la importancia de ser buenas personas. Además, animó a los estudiantes a afrontar su nueva etapa educativa con ilusión, esfuerzo y manteniendo los valores aprendidos.

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El acto fue presentado por el periodista Victorio Pérez y contó con las actuaciones del cantante y actor Abraham Santa Cruz y de la cantante Celia Jiménez. En esta edición, la Concejalía de Solidaridad puso el acento en la importancia de la solidaridad y en la defensa de la paz y la justicia en el mundo.