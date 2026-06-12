La Feria del Atún de Mogán estrecha lazos con la Festa do Pulpo del pueblo gallego O Carballiño

O Carballiño, municipio de Ourense, será el invitado de honor de la 8ª Feria del Atún y el Mar de Mogán, que se celebrará los días 20 y 21 de noviembre. La presencia de esta localidad gallega, conocida por su tradición de pulpeiros y por la Festa do Pulpo, incorporará a la cita moganera un intercambio de experiencias gastronómicas y culturales vinculadas al mar y a los productos pesqueros.

Una feria ligada al sector pesquero local

La Feria del Atún y el Mar de Mogán ha reunido en ediciones anteriores a miles de visitantes en torno a degustaciones, talleres, exhibiciones y actividades divulgativas. La programación de este año volverá a centrarse en el trabajo de la flota pesquera local, la calidad del atún capturado en el municipio y otros productos del mar vinculados a la actividad de los pescadores moganeros.

El municipio gaditano de Barbate también repetirá participación en la feria. Mogán mantiene con esta localidad un hermanamiento oficial basado en la relación histórica de ambos territorios con el sector atunero.

Un vínculo entre Mogán y Galicia

La invitación fue anunciada esta semana durante un acto celebrado en el Castillo de San Juan de Arrecife, en Lanzarote, al que asistieron el concejal de Pesca de Mogán, Víctor Gutiérrez, y la concejala de Juventud, Emily Quintana. En ese encuentro también se presentó la participación de Lanzarote como isla invitada de honor en la próxima Festa do Pulpo de O Carballiño, prevista para los días 8 y 9 de agosto.

La celebración gallega alcanzará este año su 64ª edición y contará también con presencia institucional de Mogán, que acudirá a la cita para promocionar su Feria del Atún y el Mar. En el acto participaron, entre otras autoridades, el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, y el alcalde de O Carballiño, José Castro-Gil.

Programa pendiente de presentación

El Ayuntamiento de Mogán dará a conocer más adelante el programa completo de actividades de la edición de noviembre. La feria mantendrá como eje la promoción del producto local, el patrimonio cultural asociado al mar y las tradiciones pesqueras del municipio.