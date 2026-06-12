Fuego, humo y altas temperaturas: San Bartolomé de Tirajana inaugura un campo de entrenamiento para bomberos pionero en Canarias

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha inauguarado este viernes el campo de entrenamiento contra el fuego dedicado a los efectivos del Servicio de Extención de Incendios y Salvamento (SEIS) del municipio. El espacio está dotado con tres contenedores industriales distribuidos en forma de "U" que simulan las condiciones de una vivienda real para que los bomberos puedan experimentar las diferentes situaciones que podría acarrear tener que llevar a cabo las labores de rescate y extinción en una casa. Se trata de un proyecto pionero en Canarias que ha contado con una inversión de algo más de 137.000 euros por parte del Consistorio y que permitirá al cuerpo tirajanero ensayar sus maniobras en distintos escenarios.

Las instalaciones, ubicadas en el parque de bomberos de Maspalomas, disponen de tres containers que imitan habitaciones con distintas características. Las salas están equipadas con ventanas, puertas y chimineas situadas en la parte superior y que recrean de manera precisa las múltiples particularidades de varios tipos de vivienda. La estructura está ubicada sobre una solera de hormigón de unos 432 metros cuadrados y las dependencias están separadas entre sí de manera que facilitan el entrenamiento de diferentes situaciones operativas.

El campo de prácticas también está equipado con los materiales necesarios para realizar los ejercicios pertinentes. El lugar cuenta con un espacio al aire libre donde se ubican tres pizarras tácticas en las que los efectivos pueden organizar la estrategia a seguir en sus operaciones e ilustrarlas con rotuladores de diferentes colores que facilitan la comprensión de las lecciones. En la zona exterior también cuentan con una maqueta que representa un edificio con varias plantas y que los instructores emplean para explicar de qué manera se propogan el fuego y el humo en una edificación de este tipo.

(Habrá ampliación)