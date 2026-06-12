Ignacio Clemente pregona las fiestas de San Juan de Telde desde la emoción, la música y la memoria del barrio

Ignacio Clemente volverá este viernes al corazón de San Juan con la emoción de quien no solo regresa a un lugar, sino a una parte fundamental de su propia vida. El pianista y profesor de piano del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas será el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas patronales de San Juan de Telde, una cita que tendrá lugar este viernes, 12 de junio, a las 20.00 horas, en el Rincón Plácido Fleitas, en pleno casco histórico del municipio.

Para Clemente, el encargo supone “un grandísimo, enorme honor”. No lo dice como una frase hecha, sino desde una vinculación profunda con el barrio y con la ciudad. “Estoy muy arraigado a Telde y especialmente al barrio de San Juan, porque me crié en este mismo barrio y viví aquí hasta los 18 años, cuando me fui a estudiar fuera, primero a Holanda, después a Boston y también a Andalucía”, recuerda.

Su pregón llegará, además, en un año especialmente simbólico para el municipio. Telde celebra en 2026 sus 675 años de historia, una efeméride que el propio Clemente considera “algo a celebrar” no solo desde la mirada al pasado, sino también desde la esperanza en el futuro.

Un pregón con música y memoria familiar

El pregonero adelanta que su intervención estará muy ligada a la música, pero también a los afectos, a los recuerdos y a la historia cotidiana de una familia vinculada al municipio. “En el pregón hablaré de música y habrá, por supuesto, música también. Hay sorpresas musicales”, avanza.

El hilo emocional de su discurso pasará por su relación con San Juan, por la presencia de su familia en Telde y por el peso que este barrio ha tenido en su formación personal y artística. “Trataré mi relación sobre todo con el histórico barrio de San Juan, la relación de mi familia con Telde y con el barrio de San Juan especialmente”, explica.

Su vínculo con la ciudad viene especialmente por la rama materna. “Toda mi familia materna es de Telde”, señala Clemente, aunque también recuerda que por parte paterna mantiene lazos con Gran Canaria y con el propio municipio.

La música que nació en Telde

La historia musical de Ignacio Clemente no se entiende sin Telde. Su madre, pianista y profesora de piano, fue una figura clave en la formación de generaciones de estudiantes a través de una academia que muchos vecinos todavía recuerdan: Musical Telde.

“Mi madre tenía una academia en Telde que se llamaba Musical Telde, mira qué nombre más bonito, además”, rememora el pregonero. Aquel espacio, que permaneció abierto durante décadas, formó a muchísimo alumnado de la ciudad y permitió que muchos jóvenes se prepararan para presentarse como estudiantes libres a los exámenes del conservatorio.

Clemente conserva con nitidez aquellas imágenes de infancia y juventud: “Nosotros nos preparábamos en Telde y nos íbamos a examinar, llenos de nervios, pero en grupo, juntos, desde la Plaza de San Juan al conservatorio”.

Para el pianista, aquello no fue un episodio aislado, sino parte de una verdadera efervescencia musical en el municipio. “Había un gran interés por la formación musical en Telde”, afirma. Tanto, que recuerda que, durante su etapa en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, en la sede de Gran Canaria, los alumnos procedentes de Telde eran prácticamente mayoría.

“Había muchísimas clases particulares, varias academias, la Escuela Municipal de Música de Telde tenía un gran número de alumnos. Había muchísimo interés y formación por la música”, destaca.

Una infancia entre clases de piano, familia y barrio

La infancia y la adolescencia de Ignacio Clemente transcurrieron en San Juan, entre familiares, amigos, seres queridos y música. “La recuerdo rodeado de familia, de amigos, de seres queridos, estudiando música también, estudiando piano desde pequeño”, señala.

El piano formó parte de su vida casi desde antes de tomar una decisión consciente. De niño, se movía alrededor de las clases de su madre, escuchando, observando y absorbiendo ese ambiente musical que terminaría marcando su camino. “Estaba siempre escuchando por ahí hasta que me decidí a empezar a estudiar un poco más formalmente, con los exámenes oficiales en el conservatorio”, explica.

Aquellos años dejaron una huella profunda. Primero, en la Escuela Municipal de Música de Telde, donde su madre también fue docente; después, en Musical Telde. Clemente se recuerda “correteando” por aquellos espacios, escuchando clases y conviviendo con una ciudad que entendía la música como parte de su vida diaria.

Telde, una ciudad con pasado y futuro

Aunque su formación lo llevó fuera de Canarias, Ignacio Clemente nunca rompió el vínculo con su municipio. De hecho, sigue viviendo en Telde y reivindica su potencial desde una mirada afectiva, pero también consciente de su valor histórico.

“Lo veo como un municipio que tiene muchísimo potencial, muchísima historia, y estas calles tienen una belleza única”, afirma. Para el pregonero, el aniversario de la ciudad debe servir para mirar atrás con orgullo, pero también para proyectar lo que Telde puede llegar a ser.

“Cumplimos 675 años de la primera ciudad y diócesis de Canarias, que es algo a celebrar este año en 2026”, destaca Clemente, que también recuerda la posterior incorporación a Castilla en 1483 como parte de una trayectoria histórica compleja y fundamental.

Pero su mensaje no se queda en la nostalgia. “No solamente tenemos que celebrar el pasado, sino también el futuro de Telde, que tiene muchísimo potencial”, subraya.

La cultura como medida de una sociedad

En un momento en el que la música y la identidad canaria ocupan cada vez más espacio en la conversación pública, Clemente defiende la cultura como una herramienta esencial para entender el estado de una comunidad.

“Yo creo que la sociedad se debe medir también por la cultura, especialmente por la cultura y la música”, reflexiona. Para él, el arte no es un adorno ni un complemento, sino un elemento central en la vida colectiva.

“La música es el centro de mi vida, pero también dice mucho de las sociedades: el arte, la cultura, la dedicación a la música y al arte”, sostiene.

Este viernes, esa visión tomará forma en un pregón que promete unir memoria, emoción y música en el barrio donde todo comenzó. San Juan escuchará a uno de los suyos hablar de raíces, de familia, de talento y de futuro. Y Telde, en plena celebración de sus 675 años, volverá a reconocerse en una historia que nace en sus calles y suena, inevitablemente, a piano.