La juventud de Santa Lucía no se aburre en verano: ‘Despláyate’ ofrece en julio y agosto propuestas de inglés, teatro, danza, podcast, dibujo, gastronomía y ocio saludable

El Punto J de Santa Lucía de Tirajana ha presentado su programación de verano para los meses de julio y agosto, con una veintena de actividades dirigidas a la población joven del municipio. La propuesta, bajo el nombre ‘Despláyate’, combina ocio, formación, deporte, cultura y creatividad, con cursos, talleres, excursiones y actividades al aire libre.

El alcalde, Francisco García, y el concejal de Juventud, Julio Ojeda, dieron a conocer este jueves el programa, que ya puede consultarse en la web municipal y en las redes sociales del Ayuntamiento y del Punto J.

García destacó que se trata de una programación “completa y participativa”, con actividades de ocio, formación y deporte. El alcalde subrayó además la importancia de fomentar el talento artístico y creativo de la juventud, así como los hábitos saludables y el ocio sano durante el periodo estival.

Por su parte, Julio Ojeda señaló que el verano es una oportunidad para aprovechar el tiempo libre desde la convivencia, el aprendizaje y la participación. El concejal destacó entre las novedades la primera edición de Guanartemato, una propuesta del colectivo Sureste Manda que combinará el rap con las polkas canarias.

Acampada, inglés y arte urbano

Una de las primeras actividades será la acampada El chuletón joven, que se celebrará en Las Tederas del 30 de junio al 3 de julio, con convivencia y actividades al aire libre. Del 6 al 17 de julio se desarrollará el curso de inglés conversacional Me encontré un guiri.

La programación incluye también la Escuela Cultural Urbana, con actividades de danza y teatro para jóvenes de 12 a 30 años, además de un taller de dibujo y collage del 6 al 10 de julio para quienes quieran iniciarse en técnicas artísticas.

Canto, podcast y actividades culturales

Del 13 de julio al 5 de agosto se impartirá el taller En-canto de verano, centrado en técnica vocal y canto. También figura en la agenda el podcast Jilorio Cultural, un proyecto radiofónico en formato digital.

El 24 de julio se celebrará un encuentro cultural y artístico gratuito con la representación de Romeo y Julieta. La programación se completa con talleres gastronómicos de cocinas del mundo, yoga en la playa, visitas a diferentes lugares y otras propuestas de ocio.

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La trabajadora del Punto J, Irina Castro, agradeció la implicación de la juventud que desde diciembre ha participado en la preparación de varias de las actividades. El Ayuntamiento anima a consultar el programa completo en los canales oficiales municipales.