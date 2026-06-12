Mogán presenta un libro y un documental sobre sus fiestas populares

El Ayuntamiento de Mogán ha presentado el libro y el documental Mogán: un pueblo unido por sus fiestas populares, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Participación Ciudadana para poner en valor el papel de las celebraciones tradicionales como elemento de identidad, convivencia y cohesión social en el municipio.

La presentación tuvo lugar este jueves, 11 de junio, en el Centro Cultural El Mocán, dentro de la programación de las Fiestas Patronales de San Antonio “El Chico”. El proyecto ha contado con una financiación de 13.569,19 euros por parte de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria.

El concejal de Participación Ciudadana, Josué Hernández, destacó que el objetivo de este trabajo es preservar la memoria de las fiestas populares de Mogán y reconocer la implicación de los vecinos y vecinas que, durante generaciones, han contribuido a mantener vivas estas tradiciones.

El acto estuvo conducido por Thania Gil, que ejerció como maestra de ceremonias y abrió y cerró la presentación con varias interpretaciones musicales. Al encuentro asistieron miembros del Gobierno local y vecinos del municipio, que pudieron conocer el resultado de varios meses de trabajo desarrollado por la editorial Bilenio.

El proyecto recoge testimonios vecinales para preservar la memoria de las celebraciones tradicionales del municipio / LP/DLP

Para la elaboración del libro y del documental se recopilaron los testimonios de una veintena de vecinos y vecinas vinculados activamente a la organización de las fiestas de antaño. Sus relatos permiten recuperar recuerdos de tradiciones ya desaparecidas y de otras que continúan vigentes, además de abrir la puerta a la posible recuperación de algunas actividades festivas en el futuro.

El proyecto pone el foco en la participación ciudadana como uno de los pilares fundamentales de las fiestas populares moganeras. Esta implicación vecinal no solo ha contribuido a generar espacios de encuentro y celebración, sino que también ha sido clave en la construcción de la identidad colectiva de cada barrio.

Entre las celebraciones protagonistas figuran las fiestas del Carmen, en Playa de Mogán y Arguineguín; las de María Auxiliadora, en Motor Grande; las de la Virgen de Fátima, en Veneguera; las de la Inmaculada Concepción y San Andrés, en Barranquillo Andrés y Soria; y las de San Antonio “El Chico” y San Antonio “El Grande”, en el casco de Mogán.

Con este libro y documental, el Ayuntamiento busca rendir homenaje a las generaciones anteriores y, al mismo tiempo, animar a los más jóvenes a implicarse en la organización de las fiestas populares para mantener vivo el espíritu de colaboración, convivencia y pertenencia que caracteriza a Mogán.