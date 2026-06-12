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Playa de Mogán prepara una noche de San Juan con asadero, danza y verbena

La localidad moganera celebra la noche de San Juan con hoguera, batucada, fuegos artificiales y actuaciones musicales a partir de las 21:00 horas

Cartel de las fiestas de San Juan en Playa de Mogán.

Cartel de las fiestas de San Juan en Playa de Mogán. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Playa de Mogán celebrará el martes 23 de junio la Noche de San Juan con una programación organizada por el Ayuntamiento de Mogán que reunirá en la playa el asadero popular de piñas, un espectáculo de danza, el encendido de una hoguera, batucada, fuegos artificiales y una verbena con el Grupo Arena y DJ Cholo. Los actos comenzarán a partir de las 21.00 horas.

Una programación junto al mar

La celebración se desarrollará en distintos puntos de Playa de Mogán, con actividades previstas tanto en el paseo como en el arenal. El asadero popular de piñas tendrá lugar en la zona conocida como La Puntilla, un espacio del paseo que acoge cada año parte de esta cita vinculada a la festividad de San Juan.

En la playa, las Escuelas Artísticas de Mogán ofrecerán un espectáculo de danza antes del recorrido de la batucada municipal, que animará el entorno durante la noche. La programación continuará con el encendido de la hoguera y la exhibición de fuegos artificiales.

Música y tradición en Playa de Mogán

La jornada finalizará con una verbena a cargo del Grupo Arena y DJ Cholo, que pondrán el cierre musical a una noche marcada por la participación vecinal y por los rituales asociados tradicionalmente a la víspera de San Juan.

Noticias relacionadas y más

El barrio marinero de Playa de Mogán mantiene una relación estrecha con esta festividad. Según el Consistorio, sus vecinos y vecinas conservan la devoción a San Juan, cuya imagen se encuentra en la Ermita de San Fernando, uno de los elementos que refuerzan el vínculo local con esta celebración.

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