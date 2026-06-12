El PSOE de San Bartolomé presenta alegaciones al estudio económico para privatizar hamacas y sombrillas en las playas del municipio

El PSOE de San Bartolomé de Tirajana ha registrado alegaciones contra el estudio económico aprobado por el pleno municipal para justificar el cese de la municipalización del servicio de hamacas y sombrillas en las playas del municipio. La formación sostiene que el documento es “nulo de pleno derecho” porque, según expone, no cuenta con el informe de la Intervención municipal, un trámite que vincula al acuerdo plenario con el que se inició el procedimiento.

Este miércoles los sindicatos UGT y FSOC anunciaron mediante un escrito que habían presentado 22 alegaciones contra la desmunicipalización de este servicio y argumentaron que se trata de un sector relacionado directamente con la actividad turística y cuya explotación municipalizada podría generar millones de para la administración pública. Por otro lado, también señalaron en un su comunicado que el expediente constaba de ciertas carencias en sus informes técnicos.

Un expediente cuestionado por los socialistas

En sus alegaciones, el PSOE afirma que el actual grupo de gobierno ha incurrido en errores formales durante la tramitación del expediente y considera que el estudio económico no debería servir de base para avanzar hacia una gestión privada del servicio. Los socialistas defienden que la explotación de hamacas y sombrillas genera ingresos relevantes para las arcas municipales y que el Ayuntamiento no debe renunciar a ellos sin una justificación técnica suficiente.

La formación recuerda, además, que en 2021 el pleno aprobó por unanimidad declarar este servicio como de utilidad pública. Según el escrito socialista, aquella decisión vinculaba la gestión a una empresa pública por entender que era la fórmula más adecuada para responder al interés general de la población de San Bartolomé de Tirajana. En ese contexto, el partido considera incoherente que ahora se impulse un cambio de modelo sin tener en cuenta ese antecedente plenario.

Dudas sobre las cifras del estudio

El principal reproche político y técnico de las alegaciones se dirige al contenido económico del informe. El PSOE sostiene que el estudio contiene datos que, a su juicio, han sido presentados de forma sesgada para respaldar la privatización del servicio. La formación insiste en que la gestión pública también resulta rentable y cuestiona que el criterio económico se utilice como argumento principal para defender una explotación externa.

Según los socialistas, el propio servicio podría alcanzar unos ingresos brutos anuales de alrededor de 6,5 millones de euros en el escenario más favorable. Por ello, advierten de que la privatización supondría que una parte sustancial de esos recursos dejaría de ingresar directamente en la administración pública. La organización entiende que esta circunstancia debe ser valorada antes de adoptar una decisión definitiva sobre el modelo de gestión.

Falta de diálogo con los trabajadores

Las alegaciones también incorporan un apartado sobre el impacto laboral del procedimiento. El PSOE afirma que no ha existido participación, diálogo ni negociación con la representación legal de los trabajadores que actualmente prestan el servicio. La formación considera que esta ausencia de interlocución introduce incertidumbre sobre el futuro del personal vinculado a la actividad.

El escrito socialista también señala dudas sobre la posible estructura de una futura licitación. Según la formación, el estudio desliza una gestión externa distribuida por lotes, con la posible inclusión de los quioscos de playa, y calcula un canon de forma general y al alza. Para el PSOE, ese planteamiento podría alterar las previsiones iniciales si finalmente la adjudicación recae en distintas empresas explotadoras.

Petición de retirada del documento

Con estos argumentos, el PSOE de San Bartolomé de Tirajana solicita que se retrotraigan las actuaciones, se retire el estudio económico y se dé continuidad al acuerdo plenario de 2021, que apostaba por gestionar el servicio de hamacas y sombrillas a través de una empresa pública. La formación mantiene que esa sigue siendo la única decisión vigente hasta este momento y reclama que cualquier cambio de modelo se tramite con garantías técnicas, económicas y laborales.