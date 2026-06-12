San Antonio de Padua en Moya: la romería infantil une folclore, solidaridad y futuro

Moya mantiene viva la continuidad de sus tradiciones con la celebración este viernes de la romería infantil, con su aportación solidaria en honor a San Antonio de Padua. Los escolares fueron los grandes protagonistas de una jornada marcada por la convivencia, el folclore, la solidaridad y el orgullo por las costumbres canarias, dentro de una de las citas más entrañables de las fiestas patronales del municipio.

El alumnado recorrió las calles del casco histórico ataviado con la vestimenta tradicional canaria y portando su aportación solidaria, en una iniciativa que combina la conservación de las tradiciones con la transmisión de valores como la solidaridad y la convivencia. En la celebración participaron las comunidades educativas del CEIP Agustín Hernández Díaz, el CEIP Carretería y el CER Moya, integrado por los CEIP El Frontón, Trujillo, Costa y Manuel Balbuena Pedraza.

Seguidillas

Uno de los momentos más relevantes de la jornada tuvo lugar en el pórtico de la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, donde los niños ofrecieron distintas actuaciones de música y baile tradicional canario. Canciones como La Saranda, La Berlina del Escobal, las Seguidillas de Gran Canaria o la Danza del Trigo sirvieron para poner en valor el patrimonio etnográfico de las islas y el trabajo que desarrollan los centros educativos durante el curso para mantener vivas estas manifestaciones culturales.

El acto contó también con la participación de la Agrupación Folclórica Guadalupe y de ACED Dragos y Laurel, que contribuyeron a llenar la mañana de música, tradición y sentimiento. La jornada permitió reunir a distintas generaciones en torno a la cultura popular canaria.

Participantes en la romería infantil, este viernes en Moya. / GABRIEL JIMENEZ

El alcalde, Raúl Afonso, destacó la importancia de implicar a los más pequeños en este tipo de celebraciones. “Ver a nuestros niños y niñas participar con tanta ilusión en esta romería es la mejor garantía de que nuestras tradiciones seguirán vivas durante muchas generaciones”, afirmó.

El regidor subrayó que la actividad no solo tiene un carácter festivo, sino que también permite transmitir “valores como el respeto por nuestras raíces, la solidaridad, el trabajo y el orgullo de pertenecer a un pueblo con una identidad tan marcada como la Villa de Moya”.

Afonso agradeció además la implicación de la comunidad educativa, el profesorado, las familias, los grupos folclóricos y los centros escolares, cuyo compromiso, señaló, hace posible que esta jornada “siga creciendo año tras año” y continúe siendo uno de los momentos más emotivos de las fiestas.

Feria de degustaciones

Por su parte, el concejal de Festejos, Octavio Suárez, afirmó que la romería infantil “representa a la perfección el espíritu de nuestras fiestas porque une tradición, educación y convivencia”. El edil destacó que los niños serán quienes recojan el testigo para seguir preservando las costumbres y la identidad del municipio.

Suárez añadió que esta cita supone el mejor preludio para la romería-ofrenda en honor a San Antonio de Padua, uno de los actos más multitudinarios y representativos de las fiestas, en el que vecinos y visitantes volverán a mostrar el arraigo de la localidad con sus tradiciones.

Con esta romería infantil y aportación solidaria, Moya demuestra que las tradiciones no solo se celebran, sino que también se enseñan, se comparten y se transmiten de generación en generación, convirtiendo a los más pequeños en guardianes del legado cultural del municipio.

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Las tradiciones volverán a ocupar un lugar central con la romería ofrenda en honor a San Antonio de Padua. Este sábado 13 de junio tendrá lugar la romería para todas las edades, que arrancdará a las 17.30 horas. Y el domingo tendrá lugar la feria de degustación de quesos y productos locales, desde las nueve de la mañana.