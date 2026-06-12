San Bartolomé de Tirajana
San Bartolomé impulsa un espacio vecinal para propuestas en el residencial El Patronato
El proyecto prevé diagnosticar necesidades del barrio, recoger propuestas ciudadanas y crear grupos de trabajo para desarrollar soluciones compartidas
El residencial El Patronato, en San Bartolomé de Tirajana, contará con un Laboratorio de Ciudadanía destinado a canalizar propuestas vecinales y promover soluciones colectivas para mejorar el entorno del residencial. La iniciativa será impulsada por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, a través de una subvención concedida por el Ejecutivo autonómico.
El laboratorio contempla varias fases de trabajo. Entre ellas figuran el diagnóstico de las necesidades del residencial, la identificación de agentes clave, la apertura de convocatorias para recoger propuestas ciudadanas y la creación de grupos de trabajo colaborativo para desarrollar los proyectos seleccionados.
Coordinación entre administraciones
El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, y el concejal de Participación Ciudadana, Ruymán Cardoso, mantuvieron una reunión de trabajo con el viceconsejero de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias, Antonio Llorens de la Cruz, y la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Carmen Delia Alberto Gómez, para avanzar en la puesta en marcha del proyecto.
El encuentro sirvió para coordinar los próximos pasos de una iniciativa que pretende convertir El Patronato en un espacio de participación activa, donde vecinos y vecinas puedan identificar necesidades, plantear propuestas y participar en el desarrollo de soluciones para el barrio.
Propuestas vecinales y trabajo colaborativo
Según explicó Alejandro Marichal, el objetivo es que la ciudadanía tenga un papel más activo en la búsqueda de respuestas a los retos de su entorno. El edil defendió que El Patronato pueda convertirse en un ejemplo de colaboración entre vecinos, asociaciones e instituciones públicas.
Por su parte, Ruymán Cardoso señaló que la puesta en marcha del laboratorio permitirá habilitar espacios de encuentro y trabajo compartido para que las propuestas de los residentes puedan transformarse en iniciativas concretas orientadas a mejorar la calidad de vida en el barrio.
Un proceso con resultados públicos
Desde el Gobierno de Canarias, Antonio Llorens de la Cruz indicó que el proyecto busca promover soluciones innovadoras a los retos cotidianos del residencial mediante procesos creativos y colaborativos. La finalidad, según trasladó, es que las necesidades detectadas por la ciudadanía puedan derivar en respuestas compartidas y sostenibles.
La directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Carmen Delia Alberto Gómez, destacó también el papel de estos laboratorios para crear redes locales de colaboración entre vecinos, asociaciones y administraciones públicas, con una base de trabajo común para impulsar proyectos comunitarios con impacto en el territorio.
El proceso culminará con la presentación pública de los resultados obtenidos y con la elaboración de un informe final que recogerá el trabajo realizado, las propuestas desarrolladas y los aprendizajes generados durante la ejecución del Laboratorio de Ciudadanía en El Patronato.
- Mapa de los cortes de tráfico en Gran Canaria el jueves 11 de junio por la visita del papa León XIV: horarios y tramos afectados
- Última hora del tráfico en Gran Canaria por la visita del papa, en directo: cierres al tráfico en la capital y dónde aparcar
- Guía para moverse por Gran Canaria el día 11 de junio: cortes, guaguas y aparcamientos el día del papa
- Gran Canaria, una ratonera durante 24 horas por la visita del papa León XIV
- La tecnología aterriza en las plataneras de La Aldea: una oruga teledirigida parecida a un 'tanque' única en Canarias optimiza tratamientos agrícolas y ahorra costes
- Noche de robos y corte de luz por la falta de policías en La Aldea: el ladrón estuvo 18 minutos en el centro del pueblo forzando la ventana
- Dos años y medio de obras dejan casi listo el esqueleto de Salto de Chira
- La historia de Paula Santana, la niña canaria que logró tocar el timple gracias a una prótesis 3D: 'Era mi sueño