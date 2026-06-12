San Bartolomé impulsa un espacio vecinal para propuestas en el residencial El Patronato

El residencial El Patronato, en San Bartolomé de Tirajana, contará con un Laboratorio de Ciudadanía destinado a canalizar propuestas vecinales y promover soluciones colectivas para mejorar el entorno del residencial. La iniciativa será impulsada por la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, a través de una subvención concedida por el Ejecutivo autonómico.

El laboratorio contempla varias fases de trabajo. Entre ellas figuran el diagnóstico de las necesidades del residencial, la identificación de agentes clave, la apertura de convocatorias para recoger propuestas ciudadanas y la creación de grupos de trabajo colaborativo para desarrollar los proyectos seleccionados.

Coordinación entre administraciones

El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, y el concejal de Participación Ciudadana, Ruymán Cardoso, mantuvieron una reunión de trabajo con el viceconsejero de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias, Antonio Llorens de la Cruz, y la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Carmen Delia Alberto Gómez, para avanzar en la puesta en marcha del proyecto.

El encuentro sirvió para coordinar los próximos pasos de una iniciativa que pretende convertir El Patronato en un espacio de participación activa, donde vecinos y vecinas puedan identificar necesidades, plantear propuestas y participar en el desarrollo de soluciones para el barrio.

Propuestas vecinales y trabajo colaborativo

Según explicó Alejandro Marichal, el objetivo es que la ciudadanía tenga un papel más activo en la búsqueda de respuestas a los retos de su entorno. El edil defendió que El Patronato pueda convertirse en un ejemplo de colaboración entre vecinos, asociaciones e instituciones públicas.

Por su parte, Ruymán Cardoso señaló que la puesta en marcha del laboratorio permitirá habilitar espacios de encuentro y trabajo compartido para que las propuestas de los residentes puedan transformarse en iniciativas concretas orientadas a mejorar la calidad de vida en el barrio.

Un proceso con resultados públicos

Desde el Gobierno de Canarias, Antonio Llorens de la Cruz indicó que el proyecto busca promover soluciones innovadoras a los retos cotidianos del residencial mediante procesos creativos y colaborativos. La finalidad, según trasladó, es que las necesidades detectadas por la ciudadanía puedan derivar en respuestas compartidas y sostenibles.

La directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Carmen Delia Alberto Gómez, destacó también el papel de estos laboratorios para crear redes locales de colaboración entre vecinos, asociaciones y administraciones públicas, con una base de trabajo común para impulsar proyectos comunitarios con impacto en el territorio.

El proceso culminará con la presentación pública de los resultados obtenidos y con la elaboración de un informe final que recogerá el trabajo realizado, las propuestas desarrolladas y los aprendizajes generados durante la ejecución del Laboratorio de Ciudadanía en El Patronato.